Урожай зерновых на треть больше прошлогоднего - Лукашенко поздравил аграриев Могилевской области

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил аграриев Могилевской области с подведением итогов сельскохозяйственного года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что представители агропромышленного комплекса региона трудились дружно и слаженно. Область получила достойный урожай в 1,2 млн т зерновых, увеличив на треть показатели 2019 года.

"Механизаторы, животноводы, агрономы, специалисты элеваторов, руководители хозяйств и районов подошли к делу со всей ответственностью и самоотдачей, - говорится в поздравлении. - От всей души благодарю за ежедневную нелегкую работу, которая не останавливается ни в выходные, ни в праздники. От таких надежных, незаменимых людей, как вы, зависит стабильное будущее нашей любимой Беларуси".

Александр Лукашенко выразил убеждение, что и в дальнейшем агропромышленный комплекс будет движущей силой развития региона, показатели отрасли будут расти, а рынки сбыта расширяться.-0-