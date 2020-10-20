Условия реализации инвестпроекта по строительству комплекса "Минск-Мир" усовершенствуют

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Условия реализации инвестпроекта по строительству комплекса "Минск-Мир" будут усовершенствованы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Это предусмотрено указом №370, который подписал 20 октября Президент Беларуси Александр Лукашенко. Документом корректируется указ от 22 сентября 2014 года № 456 "О реализации инвестиционного проекта "Экспериментальный многофункциональный комплекс "Минск-Мир".

Для обеспечения своевременного завершения строительства этого комплекса указом совершенствуются условия реализации инвестиционного проекта, в том числе заказчику комплекса предоставляется ряд прав. В частности, право на разработку проектной документации на объекты, входящие в состав комплекса (проект застройки очереди, квартала, отдельных зданий), а также на ее утверждение и внесение в нее изменений без корректировки всего градостроительного проекта детального планирования (для сокращения времени разработки проектной документации).

Кроме того, предоставляется право на определение стоимости объектов долевого строительства на основании фактически понесенных затрат; временное изъятие и использование на безвозмездной основе для нужд строительства зданий и сооружений, расположенных на территории комплекса и подлежащих сносу; создание юридического лица (управляющей организации), осуществляющего эксплуатацию общего имущества совместного домовладения зданий, входящих в комплекс, и его обслуживание.

Указом также предусмотрено сохранение здания РУП "Белаэронавигация", расположенного на территории комплекса и ранее попадавшего под снос.-0-