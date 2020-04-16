Установлен механизм организации чартерных рейсов для эвакуации граждан Беларуси

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлен механизм организации специальных чартерных рейсов для возвращения граждан Беларуси на родину из стран с особо напряженной эвакуационной обстановкой. Он предусмотрен указом №128, который 16 апреля подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Необходимость принятия документа обусловлена тем, что из-за введения отдельными государствами режима чрезвычайной ситуации, миграционных запретов и ограничений ввиду распространения инфекции, вызванной СОVID-19‚ возникли серьезные трудности с возвращением на родину граждан Беларуси.

В соответствии с указом правительству совместно с ОАО "Авиакомпания "Белавиа" поручено принять меры по организации эвакуационных спецрейсов и возмещению связанных с их осуществлением затрат.

Документ регулирует также вопросы финансирования расходов по приобретению дипломатическими представительствами товаров первой необходимости и продуктов питания, оплаты других неотложных расходов белорусских граждан, находящихся в сложной ситуации за рубежом.-0-