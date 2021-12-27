Уточнены показатели внебюджетного фонда социальной защиты населения

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 декабря подписал указ №512 "Об уточнении отдельных показателей бюджета государственного внебюджетного фонда". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"С учетом ожидаемой динамики фонда заработной платы и данных о фактическом исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь в 2021 году доходы бюджета фонда увеличиваются на Br580 039,4 тыс., расходы - на Br550 049,9 тыс., превышение доходов над расходами - на Br29 989,5 тыс.", - отметили в пресс-службе Президента.-0-