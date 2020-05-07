Утверждены приоритеты научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021-2025 годы

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко подписал указ №156, которым утверждены единые приоритетные направления научной, научно-технической и инновационной деятельности в Беларуси на 2021-2025 годы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Президента.

Документом предусмотрено дальнейшее развитие информационных, медицинских, биологических, машиностроительных, агропромышленных технологий, энергетики, строительства, рационального природопользования, обеспечения безопасности человека и общества.

Реализация приоритетных направлений позволит сконцентрировать ресурсы на наиболее перспективных и значимых для развития экономики и социальной сферы работах, эффективно координировать исследования, разработки и практическое использование результатов научно-технической деятельности. Ожидается также активизация совместной работы научных учреждений и промышленных организаций по внедрению новых технологий и созданию инновационных производств, повышение конкурентоспособности наукоемких и высокотехнологичных секторов национальной экономики.

В соответствии с утвержденными приоритетными направлениями будут сформированы программы научных исследований, научно-технические программы и Государственная программа инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы.-0-