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13 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Беларуси будут расширять сферу образовательных услуг для иностранцев. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов, передает корреспондент БЕЛТА. "Мы в этом направлении будем действовать и работать. Это большое дело", - подчеркнул глава государства. По его словам, в целом в стране идет диверсификация экспорта, "начиная от мяса, молока, услуг медицинских в том числе, образовательных, и заканчивая БелАЗами". "Продать можно только высокотехнологичный продукт. Это не так просто. Рынки перенасыщены и конкурировать надо только за счет качества. То же самое и в оказании услуг, в том числе образовательных", - заявил Александр Лукашенко. Он отметил, что в Беларуси учатся несколько тысяч иностранных студентов. И есть дополнительный спрос на образовательные услуги. В связи с этим глава государства пообещал поддержку в части развития материальной базы. "Это (предоставление образовательных услуг. - Прим. БЕЛТА) приносит большие деньги. Туда (за рубеж. - Прим. БЕЛТА) надо с боем молоко, тракторы, БелАЗы вести и так далее. А образовательные услуги - они к тебе сами едут". Президент также обратил внимание, что потом при содействии иностранных граждан, которые получили образование в Беларуси, создаются дополнительные возможности для развития международного сотрудничества.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!