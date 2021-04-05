В Беларуси изменяются границы трех областей. Как это отразится на гражданах и юрлицах

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №136 "Об административно-территориальном устройстве Витебской, Гомельской и Могилевской областей". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ уточняет границы областей и районов, установленные в 1950-е годы графическим способом на основе имевшегося в то время картографического материала. "С течением времени из-за мелиоративных и культуртехнических работ, строительства объектов транспортной инфраструктуры границы перестали совпадать с твердыми контурами местности: реками, мелиоративными каналами, дорожной сетью, лесными массивами, просеками и другими", - пояснили в пресс-службе.

Для современного определения границ применена технология, в основе которой лежит использование новейших возможностей дистанционного зондирования Земли, методов получения и обработки фотоизображения и оцифровки земельного покрытия.

В соответствии с указом, новые границы Витебской, Гомельской и Могилевской областей и их районов будут установлены с 1 июля 2021 года.

Изменения административно-территориального устройства областей, районов, сельсоветов будут учтены в едином реестре административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь. Границы Гомельской области и ее районов, совпадающие с Государственной границей Беларуси с Украиной, будут изменены после завершения демаркации.

До 1 декабря 2021 года соответствующие изменения также внесут в единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним и реестр адресов Республики Беларусь централизованно в пределах средств республиканского бюджета, предусматриваемых Госкомимуществу на имущественные отношения, картографию и геодезию.

За выдачу (оформление) документа, удостоверяющего право на земельный участок, пошлина взиматься не будет. К размеру платы за государственную регистрацию земельных участков, прав, ограничений (обременений) прав на них и внесение исправлений в документы регистра недвижимости, а также к тарифам на услуги по подготовке сведений для государственной регистрации и внесения исправлений устанавливаются понижающие коэффициенты.

Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица будут освобождены от платы за внесение изменений в документы, содержащие сведения об адресе.

Указ не повлечет необходимости уведомления государственных органов об изменении места нахождения юридического лица, внесения изменений в документы, содержащие сведения об адресе (учредительные документы, свидетельства о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, специальные разрешения (лицензии), документы о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания и иные). Соответствующие изменения в документы вносятся одновременно с внесением в них других изменений в случаях, предусмотренных законодательством, и (или) по инициативе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или граждан.

Действие договоров аренды земельных участков, границы которых изменяются, сохраняется до прекращения срока аренды.

"В марте 2019 года аналогичным указом были оптимизированы границы Брестской, Гродненской и Минской областей и их районов", - напомнили в пресс-службе Президента.-0-