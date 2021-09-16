"В Беларуси много интересного для Пакистана". Лукашенко провел в Душанбе встречу с Имраном Ханом

16 сентября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Беларусь крайне заинтересована развивать сотрудничество с Пакистаном. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в Душанбе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы крайне заинтересованы в сотрудничестве с огромной страной, каковой является Пакистан. Я убежден, что ваши специалисты и члены правительства найдут в Беларуси много интересного для Пакистана", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства констатировал, что сейчас товарооборот между странами совсем небольшой. В то же время, по его словам, несмотря на тяжелые, как говорят в мире, времена, объемы взаимной торговли в прошлом и особенно этом году существенно выросли.

До конца года с визитом Пакистан посетит министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Стороны условились активизировать работу по подготовке заседания межправительственной комиссии. "Это позволит интенсифицировать наши контакты во всех сферах. Закрытых тем у нас в отношениях с Пакистаном нет", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко также отметил успешное развитие Пакистана, которое не останавливают даже существующие в регионе сложности. "Будем рады внести свой вклад в это развитие. И ждем вас в Минске", - подытожил он.

Имран Хан согласился, что регион сейчас переживает не самые простые времена: страны борются с последствиями пандемии, появились новые вызовы в сфере безопасности после событий в Афганистане, необходимо также решать различные политические вопросы.

Премьер-министр отметил: отношения между двумя странами существуют уже давно, особенно тесно Беларусь и Пакистан сотрудничают в сельском хозяйстве и промышленности. Он высказал надежду, что визит белорусской делегации внесет вклад в укрепление двустороннего сотрудничества.-0-