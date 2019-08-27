В Беларуси откорректируют механизм оказания спонсорской помощи сельхозпредприятиям

27 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Правительство Беларуси предложило Президенту откорректировать механизм оказания спонсорской помощи сельхозпредприятиям. Проект соответствующего указа обсуждался сегодня на встрече Александра Лукашенко с первым вице-премьером Александром Турчиным и вице-премьером Владимиром Дворником, передает корреспондент БЕЛТА.

После доклада главе государства Владимир Дворник пояснил, что в прошлые годы сумма средств, на которую оказывали спонсорскую помощь крупные промышленные предприятия, приходилась на основной вид деятельности. Таким образом увеличивалась себестоимость продукции предприятий, что в свою очередь влияло на конкурентоспособность.

Теперь предложено у организаций-инвесторов учитывать затраты на развитие сельхозпроизводства в составе внереализационных расходов. "Это позволит нашим инвесторам - крупным промышленным предприятиям не увеличивать сумму себестоимости на оказанную сумму и не терять конкурентоспособность, даст новую возможность для вложения средств в сельское хозяйство", - пояснил вице-премьер.

По его словам, данное предложение было одобрено и поддержано главой государства.

Владимир Дворник при этом уточнил, что речь идет о сравнительно небольшом количестве сельхозорганизаций. "Если рассматривать конкретно случай, который мы обсуждали, то, если мы по республике имеем 1,4 тыс. сельхозпредприятий, сегодня обсуждался вопрос об оказании спонсорской помощи 49 предприятиям. Это те, которые действительно имеют какую-то тяжелую финансовую ситуацию", - сказал он.

Кроме того, по-прежнему не снимается с повестки дня возможность присоединения слабых хозяйств к более сильным. Такой подход реализуется в стране уже на протяжении многих лет. "Если на уровне района находят понимание, то этот процесс постоянный", - сказал Владимир Дворник.

Он также обратил внимание на другой аспект, порой становящийся поводом для объединения хозяйств: когда есть финансово устойчивые предприятия, которые достигли своего пика и видят возможность еще поднять объем производства, но им не хватает земли, производственных помещений. "Поэтому если мы видим экономический эффект, то, конечно, идем на это и будем продолжать данную работу", - добавил вице-премьер.-0-