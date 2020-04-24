В Беларуси отменили месячные лимиты на посылки из-за рубежа

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси внесены изменения в порядок перемещения через границу товаров для личного пользования. Соответствующий указ №146 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 24 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Документ, в частности, отменяет месячные нормы пересылки товаров в международных почтовых отправлениях и доставки товаров перевозчиком физическим лицам в размере 200 евро и 31 кг в совокупности. При этом по-прежнему будут действовать разовые нормы: стоимость посылки не должна превышать 22 евро, а ее вес - 10 кг.

Также отменяются нормы беспошлинного ввоза товаров в сопровождаемом багаже в размере 300 евро и 20 кг при въезде физического лица в Беларусь наземным транспортом чаще одного раза в три месяца.

Указ вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования.-0-