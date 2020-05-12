В Беларуси принята новая мера для стабильной работы предприятий на фоне мировой эпидситуации

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 мая подписал указ №159 "О пересчете стоимости активов и обязательств", сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

В соответствии с документом коммерческим организациям предоставлено право поэтапно относить до конца 2022 года на текущий финансовый результат курсовые разницы, образовавшиеся с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.

Указ принят для недопущения резкого ухудшения финансовых показателей деятельности субъектов хозяйствования. Он позволит минимизировать негативное влияние колебаний курса белорусского рубля, будет способствовать обеспечению стабильной работы коммерческих организаций в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире.-0-