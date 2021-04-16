В Беларуси приняты меры по поддержке отечественного кинопроизводства

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 апреля подписал указ №146 "О развитии кинематографии" и распоряжение №72рп "О мерах по поддержке республиканского унитарного предприятия "Национальная киностудия "Беларусьфильм". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документы приняты для поддержки отечественного кинопроизводства. Так, указом расширены направления финансирования в сфере кинематографии, определены условия, порядок, особенности использования бюджетных средств и меры ответственности их получателей. В частности, для развития современного кино, выявления молодых талантливых кинематографистов и реализации их творческого потенциала принято решение о возможности бюджетного финансирования производства киноальманахов студенческих фильмов.

Предусматривается также финансовая помощь со стороны государства в производстве кинолетописей, что будет способствовать формированию киноархива важных государственных и исторических событий.

Кроме того, для государственных организаций кинематографии определена новая форма поддержки - субсидирование, призванное стимулировать производство национальных и патриотических фильмов.

Распоряжением главы государства регламентируется выделение национальной киностудии "Беларусьфильм" возвратной бюджетной ссуды, которая будет направлена на совершенствование деятельности предприятия.-0-