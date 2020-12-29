В Беларуси создается система отслеживания производимых, экспортируемых и импортируемых товаров

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 декабря подписал указ №496 "О прослеживаемости товаров". Документ направлен на реализацию соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Указом предусмотрено создание национальной системы информационной прослеживаемости производимых в республике, а также экспортируемых и импортируемых товаров. Данная система сбора, учета, хранения, обработки и контроля сведений о товарах и операциях, связанных с их оборотом, будет реализовываться на основе обязательного составления субъектами хозяйствования электронных накладных при обороте отдельных групп товаров, перечни которых будут определяться Советом Министров.

Владельцем и оператором комплекса, обеспечивающего включение в систему и контроль сведений, представляемых Государственным таможенным комитетом, субъектами хозяйствования и EDI-провайдерами, определено Министерство по налогам и сборам.

Указ будет способствовать повышению прозрачности оборота товаров и развитию добросовестной конкуренции, в том числе при экспорте товаров на рынки государств - членов ЕАЭС. В настоящее время система электронного документооборота применяется на добровольной основе. По состоянию на ноябрь 2020 года к ней было подключено 1,6 тыс. субъектов хозяйствования, которыми формировалось более 3 млн накладных в год.-0-