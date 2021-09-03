В графике Президента день футбола. Лукашенко открывает детско-юношеский центр "Динамо-Минск"

(Обновлено 10:13)

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принимает участие в открытии детско-юношеского футбольного центра клуба "Динамо-Минск", сообщает БЕЛТА.

Ожидается, что после церемонии торжественного открытия Президент пообщается с ветеранами клуба. Запланировано также совещание по вопросам развития футбола в Беларуси.

У ФК "Динамо-Минск" не было собственной домашней арены для подготовки кадров и тренировки спортсменов. В 2008 году в собственность клуба перешел стадион "Дарида", построенный в 2000 году. На момент приобретения стадиона он представлял собой одно устаревшее поле с трибунами на 4,5 тыс. зрителей.

В 2011 году началась реконструкция объекта. Строительство завершено в июне 2021-го. На территории стадиона функционируют три поля с искусственным покрытием и наружным освещением, трибуны на 5,2 тыс. зрителей, точки общественного питания, кабинет медпомощи, зал для пресс-конференций, комната допинг-контроля, административно-бытовой блок, включающий 13 гостиничных номеров на 28 человек для постоянного проживания и обучения талантливых детей из регионов Беларуси, два оборудованных учебных класса, тренажерный зал.

На объекте разместилась специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва "Академия футбола ФК "Динамо-Минск", созданная в 2015 году. В академии занимаются 370 детей в возрасте от 5 до 18 лет в 26 группах, в том числе созданы две группы для девушек. Подобран высококвалифицированный тренерско-преподавательский состав. 21 человек имеет лицензии UEFA.

В дальнейшем стадион "Динамо-Юни" планируется использовать для тренировочного процесса и игр воспитанников академии, женской и дублирующей команды "Динамо-Минск", а также для игр основной команды, когда невозможно задействовать Национальный олимпийский стадион "Динамо".-0-

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