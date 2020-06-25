В Министерстве экономики произошли ротации в руководстве

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал сегодня назначения в руководстве Министерства экономики, передает корреспондент БЕЛТА.
Заместитель министра экономики Юрий Чеботарь пошел на повышение и стал первым заместителем министра. Его должность заняла председатель комитета экономики Витебского облисполкома Анжелика Никитина.
Как сообщалось, в январе глава государства назначил министром экономики Александра Червякова, который работал в должности первого замминистра. "Это не просто центральная должность в правительстве. Нам надо серьезнейшим образом организовать работу Министерства экономики так, чтобы было хорошее экспертное мнение и хорошие проекты нормативных актов для развития нашей экономики, анализ должен быть серьезный", - подчеркнул тогда Президент.-0-