В Минске ажиотаж на одежду с цитатами Лукашенко: берут даже по 40 коробок

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за повышенного спроса в ближайшее время планируется отшивать новые партии товара с мерчем от Президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом рассказала журналистам председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина спустя час после открытия в Минске первого магазина, где можно купить одежду с цитатами главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Час пролетел как одна минута. Очень много людей, желающих. Берут не просто по 3-5. Люди приходят, берут по 40 коробок. Мы сегодня поработаем день и вечером проведем срез, посмотрим картину по продажам. Уже планируем заказывать дальше, дошивать одежду с полюбившимися фразами", - рассказала Татьяна Лугина.

Она также отметила, что, учитывая предстоящие рождественские и новогодние праздники, очень много людей покупает товары из магазина в подарок.

Председатель "Беллегпрома" добавила, что видеть большую очередь на открытии магазина было очень приятно. "Понимаешь, насколько в нашей стране есть желание поучаствовать даже через такую форму, проявить консолидацию с общей политикой государства", - сказала она.

Татьяна Лугина рассказала, что наибольшей популярностью пользуются модели одежды с фразой "Раздевайся и работай". Чаще всего это выбор покупателей-мужчин. А вот "Любимую не отдают" берут больше люди в возрасте, в том числе супружеские пары. Меньшей популярностью пока пользуется фраза "Факты на стол".

Планируется, что в преддверии новогодних праздников выручка от продаж частично пойдет на благотворительность, подарки детям.

В целом покупателям обещают новые сюрпризы. "Проект только запустили. Мы к Новому году планируем еще некоторые сюрпризы в магазине с изделиями, которые будут связаны и с Президентом, и с Новым годом. Поэтому все сразу не раскрыли, чтобы интерес подогревать и дальше. Какие-то фишечки у нас еще припасены", - добавила руководитель "Беллегпрома".

Что касается открытия новых торговых точек, это будет зависеть от того, как покажет себя пилотный проект. "Посмотрим спрос. Конечно, если мы будем видеть, что есть необходимость открыть точечные филиалы в областных городах, конечно, мы сделаем. Не исключаем. Решили, что начнем с одного, чтобы качественно, обдуманно прощупать цену, что интересно. В рамках этого проекта хочется всегда удивлять. А чтобы удивлять, мы сразу все не раскрываем", - подчеркнула Татьяна Лугина.

Фото Сергея Шелега