19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из-за коронавируса изменят расписание общественного транспорта и начало занятий в вузах. Этот вопрос обсуждался сегодня на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко об эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы договаривались о том (Минздрав попросил), что нам надо сместить по времени автомобильный транспорт, чтобы развести потоки в автобусах рабочих и студентов. Пусть студенты немножко позже начинают занятия в университетах, они будут позже ехать на общественном транспорте, когда основной поток рабочих попадет на свои предприятия. Это даже будет удобнее и для города", - сказал Александр Лукашенко. По его словам, это решение прежде всего касается Минска.

Белорусским гражданам также рекомендуется при возможности побыть в самоизоляции. "Людям надо советовать, чтобы они оставались дома. Надо мобилизовать наши социальные службы, чтобы помогали старикам, у которых детей нет, которым никто помочь не может. Надо их сейчас опекать. Надо все сделать, чтобы они смогли выйти из этого сезонного безобразия без потерь", - подчеркнул Президент.-0-