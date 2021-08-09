"В случае опасности развязывания новой мировой войны" - Лукашенко о возможности размещения в Беларуси российских войск

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время "Большого разговора с Президентом" пояснил, в каком случае в стране могут быть размещены российские войска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если будет нужно, тут не просто будет база. Тут все Вооруженные Силы Российской Федерации будут размещены. При каких условиях - в случае опасности развязывания новой мировой войны", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что в странах ЕС и прозападных государствах располагаются многочисленные базы НАТО, на некоторых размещено ядерное оружие. В случае малейшей угрозы они будут приведены в боевую готовность. Однако, когда речь заходит о размещении российских военных баз в Беларуси, Запад начинает нервничать. "Вы чего паритесь, что у нас будет размещена российская база? Она здесь не нужна, мы с Президентом (Владимиром Путиным. - Прим. БЕЛТА) давно определились. Вы чего паритесь, если у вас база на базе сидит и этой базой погоняет, ядерным оружием бряцаете? Вы нам какие-то условия ставите? Вы сначала у себя разберитесь", - подчеркнул Президент.

Глава государства обратил внимание, что на данном этапе размещать в Беларуси российские базы невыгодно ни России, ни Беларуси, в этом нет абсолютно никакого смысла. "Никогда Россия сюда не передвинет тем более ядерные боеголовки: они будут непосредственно под обстрелом с территории Польши и Литвы", - пояснил Александр Лукашенко.

"Но надо - все Вооруженные Силы будут здесь, потому что Беларусь для России не чужая земля, кто бы ни был здесь Президентом. И чужой не будет", - убежден белорусский лидер.-0-