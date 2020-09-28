"В свое время губернаторы спасли союз" - Беларусь и Россия активизируют региональное сотрудничество

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия договорились активизировать региональное сотрудничество. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с губернатором Псковской области России Михаилом Ведерниковым, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что регулярно встречается с главами российских регионов и в эти дни у него состоялось уже несколько таких встреч. Губернаторы вместе с делегациями из различных областей России приехали в Беларусь на форум регионов.

"Мы договорились с Президентом России, что активизируем региональное сотрудничество. Это очень важно, потому что (часто об этом говорю, практически каждому губернатору) в свое время губернаторы спасли союз Беларуси и России. Еще во время позднего Бориса Ельцина, когда этот союз никому не нужен был. И только губернаторы, напрямую пойдя на отношения с Беларусью, сохранили и спасли этот союз. В знак благодарности за это я всегда нахожу время, чтобы встретиться с вашими коллегами и обсудить комплекс вопросов во взаимоотношениях", - сказал Александр Лукашенко.-0-