Вакульчик назначен уполномоченным представителем Президента в Брестской области, Сивак - в Могилевской

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уполномоченным представителем главы государства в Брестской области назначен государственный секретарь Совета безопасности Валерий Вакульчик, в Могилевской области - заместитель премьер-министра Анатолий Сивак. Соответствующее распоряжение сегодня подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В соответствии с документом Андрей Равков освобожден от выполнения обязанностей уполномоченного представителя главы государства в Брестской области.-0-