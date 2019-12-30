Ветеранам и пострадавшим в годы войны окажут материальную помощь в честь 75-летия Победы

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ветеранам Великой Отечественной войны и отдельным категориям граждан будет оказана единовременная материальная помощь в связи с празднованием в следующем году 75-летия Победы советского народа. Соответствующий указ №491 подписал сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Предполагается, что общее число получателей денежной помощи составит около 20 тыс. человек. Ее планируется выплачивать с 1 апреля по 1 мая 2020 года.

Материальная помощь будет оказываться дифференцированно. Героям Советского Союза будет выплачено Br2,5 тыс. Помощь в размере Br1,7 тыс. окажут инвалидам и участникам войны, лицам, принимавшим участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года и в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 годах.

Награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу, работавшим на объектах противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках дорог, на предприятиях, в учреждениях и организациях в годы блокады Ленинграда и награжденным медалью "За оборону Ленинграда", лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", выплатят Br900.

Помощь в размере Br700 окажут членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших или пропавших без вести в годы войны, бывшим узникам фашистских концлагерей, тюрем и гетто, инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период войны либо с последствиями военных действий.-0-

Единовременную выплату к 75-летию Великой Победы в Беларуси получат около 20 тыс. человек В связи с празднованием 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне в соответствии с указом №491 инвалидам и участникам войны, другим категориям ветеранов и пострадавшим от последствий войны будет оказана единовременная материальная помощь.