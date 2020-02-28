"Видимо, перца в колбасу пересыпали" - Лукашенко пошутил о причинах проблем с поставкой белорусских продуктов в Россию

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на съезде ФПБ, прокомментировал проблемы с поставкой белорусских продовольственных товаров в Россию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Кто не знает белорусских продуктов питания в мире? Все знают", - сказал глава государства. Популярность отечественных товаров обусловлена их высоким качеством, так как в свое время в стране были сохранены государственные стандарты в пищевой промышленности.

Проблемы с допуском белорусских продуктов питания на российский рынок возникают вовсе не из-за их качества, убежден Президент. "Наверное, перца пересыпали в эту колбасу, - пошутил он. - Но мы-то знаем, почему порой нас не пускают".

Глава государства считает, что основная причина в конкуренции. Более того, Беларусь экспортирует свою продукцию не только на российский рынок, но и в Евросоюз, Китай, и там не возникает нареканий на качество. Наоборот, растет спрос.-0-