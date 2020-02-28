Лукашенко: белорусы выбрали путь социального диалога, и мы не раз убеждались в его перспективности

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский народ выбрал путь социального диалога, и в стране не раз убеждались в его разумности и перспективности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Александра Лукашенко, в Беларуси цели государственного развития и интересы народа совпадают. Он заметил, что благодаря этому единству история суверенной Беларуси не знала массовых затяжных противостояний и "показательных" выступлений общественных организаций, примеры которых так часто появляются в международных новостях.

"Белорусский народ выбрал путь социального диалога, и мы не раз убеждались в его разумности и перспективности", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Нынешнее мероприятие Президент назвал значимым событием в общественной и политической жизни страны, которое выражает интересы и запросы всех трудоспособных граждан. "Мы имеем все основания утверждать, что в нашей новейшей истории профсоюзное движение является полноправным участником строительства страны. Мы создали государство, главными ценностями которого являются люди и справедливое к ним отношение. Этот выбор предопределил дальнейшее развитие партнерского взаимодействия между властью и общественными организациями", - заявил Президент.

Лукашенко оценил участие ФПБ в работе над поправками в Трудовой кодекс ФПБ выступает разработчиком документа наравне с парламентариями, что является уникальным примером в мировой практике. "В большинстве случаев подобным организациям позволено лишь высказать свою позицию по уже готовым предложениям и законопроектам, и не факт, что мнение будет учтено", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что сегодня все - местные Советы депутатов, объединения молодежи, женщин и ветеранов, профсоюзы - работают на созидание, обеспечивают гражданскую консолидацию. Глава государства считает это одним из главных достижений. "Как и то, что защита прав трудящихся является приоритетным направлением развития государства, - добавил он. - В Беларуси работающие защищены как ни в какой другой стране - от Конституции до совсем недавно принятого указа по досрочным профессиональным пенсиям".

В центре важнейших экономических и политических событий всегда были профсоюзы, обратил внимание Президент. По его словам, они являются истинно народной организацией - тем необходимым фундаментом, на котором держится баланс в обществе.

"Покажите и вы свою зрелость" - Лукашенко призывает частный сектор создавать профсоюзные ячейки Президент подчеркнул, что в первую очередь профсоюзы - это гарант и защитник прав работников по всем направлениям, в том числе и на предприятиях в частном секторе. По его мнению, первичные профсоюзные организации уместны и там. Работа по их созданию профактивом ведется, но есть объективные сложности.

"Однако мы видим, как сокращается численность членов профсоюзов у некоторых соседей. Например, по данным Международной организации труда, в Эстонии только 5% работников состоят в профсоюзе, в Литве - 8%, в Польше - 13% - и это называется "демократией". В результате профсоюзы лишены возможности выступать полноценной стороной социального партнерства. Разрушается система трипартизма и в целом социального баланса в обществе. Есть и другие примеры - Исландия, Швеция, Дания, где охват профсоюзов составляет от 70% до 90%. К примеру, в Беларуси такой охват - более 93%", - заметил Александр Лукашенко.

О зарплатах и занятости

"На эти два важнейших для профсоюзов вопроса - занятость и заработная плата - мы всегда будем обращать самое пристальное внимание", - гарантировал глава государства. Читать далее

Лукашенко подтверждает задачу по росту зарплат учителей и врачей до 100% и 150% от средней по стране "В четвертом квартале прошлого года мы достигли уровня зарплаты бюджетников не ниже 80% от уровня зарплаты по стране. На 2020 год поставлена четкая задача - сохранить эти показатели. Зарплата учителя должна достигнуть 100% от средней по стране, а врача - 150%", - сказал белорусский лидер.

Лукашенко на съезде ФПБ напомнил о разнице между зарплатой и "зряплатой" Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси, подчеркнул важность надежной защиты тех, кто добросовестно трудится на предприятиях и в организациях, но одновременно напомнил о роли профсоюзов в противодействии обратным фактам.

Александр Лукашенко также высказался и о правах матерей в плане трудовой занятости, которые должны быть неукоснительно защищены.

Глава государства обратил особое внимание на необходимость защиты работающих женщин. "В их руках - демографическое благосостояние государства. Семья, мать - это святое. Права матерей в плане трудовой занятости должны быть неукоснительно защищены!" - подчеркнул он.Читать далее

О задачах по инфляции

"Есть результаты, о которых можно говорить уже сегодня. Это макроэкономическая стабильность и снижение инфляции. Задача сохранить инфляцию на уровне не выше 5% выполняется, несмотря на сильнейшее внешнее давление. Вы сами видите, как складываются отношения с нашими основными партнерами", - сказал Александр Лукашенко. Читать далее

О росте цен на продукты питания

Выступая с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию в апреле прошлого года, Александр Лукашенко уже отмечал, что человек судит о росте цен не по общей потребительской корзине, а по наиболее значимым 10-20 позициям товаров и услуг ежедневного спроса. Было дано поручение правительству, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, профсоюзам обеспечить приемлемые цены на наиболее значимые товары, от которых зависит жизнь прежде всего малообеспеченного населения и пенсионеров. Читать далее

О пенсионной системе

"Пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня видим, себя изжила. Нам после президентских выборов (я буду или кто-то из вас) все равно придется этим заниматься. Если мы продолжим работать в таком же составе - мы в этом же году, к концу года начнем эту работу. Надо сделать так, чтобы человек, работая, понимал, что уйду на пенсию - буду больше работать, лучше зарабатывать - на пенсии будет лучше. Уравниловки быть не должно!" - подчеркнул Александр Лукашенко. Читать далее

О предприятиях-банкротах

Лукашенко пообещал обсудить идею ФПБ о создании спецфонда по выплате зарплаты предприятиям-банкротам. "Мы проведем совещание и выработаем сбалансированную позицию. Главное - все предложения должны быть реально просчитаны на перспективу, отвечать интересам и предприятий, и работников", - отметил белорусский лидер. Читать далее

Александр Лукашенко также высказался и по поводу коронавируса в Беларуси. Глава государтсва заявил, что не видит необходимости закрывать границы. Читать далее

Орда: сохранить независимость белорусы могут только вместе работая на поставленные цели "И сегодня сохранить нашу независимость, сохранить все то, чего мы достигли, и двигаться вперед мы можем только в том случае, если все вместе будем работать на достижение поставленных целей", - подчеркнул председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.