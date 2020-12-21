21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Орловский назначен председателем Государственного таможенного комитета. Соответствующее кадровое решение сегодня принял Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

До настоящего момента Владимир Орловский занимал должность первого заместителя председателя. Место руководителя в ГТК оставалось вакантным более месяца с тех пор, как Юрий Сенько был назначен послом в Китае.

Должность председателя ГТК Александр Лукашенко назвал одной из крайне важных для страны. Поэтому кандидатуру на это место подбирали долго и скрупулезно.

"Давно надо было назначить руководителя таможенного комитета, но те, кто вносил мне кандидатуры, не могли сфокусироваться на одной, да и я отвергал все. Скажу вам искренне: и вашу кандидатуру я изначально отклонил и потребовал, чтобы было внесено еще несколько. И потом пожалел, потому что на меня обвалилось столько кандидатур… Я этих людей, конечно, знаю, кого-то больше, кого-то меньше. И уже на третьем круге я был вынужден вернуться к вашей кандидатуре", - рассказал глава государства.

Президент назвал Владимира Орловского серьезным профессионалом, лучшим в таможенных органах. Именно это, как заявил Александр Лукашенко, и оказалось решающим фактором при назначении, "несмотря на определенные нюансы". "Я на данном этапе пренебрег этими всеми нюансами. Полагаю, что вы сами с ними разберетесь. Вы человек государственный, и мне никто не сказал, что вы где-то отступили от государственной линии, а это очень важно", - подчеркнул он.

Владимир Орловский родился 12 марта 1968 года в Могилеве. Он окончил Могилевский машиностроительный институт, Институт национальной безопасности, Академию управления при Президенте Беларуси.

Свою трудовую деятельность Владимир Орловский начал на Могилевском лифтостроительном заводе. В 1988-1994 годах он работал здесь учеником токаря, токарем, мастером ремонтно-технического цеха, инженером-технологом, мастером ремонтно-механического цеха.

В 1994 году Владимир Орловский перешел в таможенные органы. Занимал должности инспектора, главного инспектора таможенного поста "Химволокно", начальника отдела тарифного регулирования, заместителя начальника таможни - начальника Бобруйского таможенного поста Могилевской таможни, замначальника Могилевской таможни по организации таможенного оформления и контроля.

С 2007 года по 2010-й работал в Брестской таможне. Сначала - заместителем начальника таможни по организации таможенного оформления и контроля, затем - замом по вопросам развития таможенной инфраструктуры. Потом снова вернулся на должность замначальника по организации таможенного оформления и контроля.

В 2010 году назначен начальником управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета. В 2014-м - начальником Брестской таможни.

В 2015-2016 годах занимал должность заместителя председателя Государственного таможенного комитета. После этого был назначен первым заместителем председателя ГТК.-0-

Владимир Орловский (справа)

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