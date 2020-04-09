Внесены изменения в декреты Президента по вопросам трудовых отношений

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 апреля подписал декрет №1, которым ряд действующих декретов главы государства приводится в соответствие с новациями закона по вопросам совершенствования трудовых отношений от 18 июля 2019 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Принятые ранее декреты откорректированы, исходя из изменений, внесенных данным законом в Трудовой кодекс, в том числе в связи с включением в него положений о применении контрактной формы найма.

Кроме того, в целях безусловного выполнения требований главы государства о недопущении случаев "пересаживания" руководителей, освобожденных от должностей по дискредитирующим обстоятельствам, предусматривается мониторинг трудоустройства таких лиц в течение пяти лет после увольнения.-0-