Внесены изменения в порядок оказания господдержки при строительстве жилья

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 октября подписал указ №375 "О мерах по оказанию государственной поддержки". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В соответствии с документом предусматривается комплексная корректировка законодательства по вопросам оказания гражданам государственной поддержки при строительстве жилья.

В частности, изменения вносятся в указы: от 6 января 2012 года № 13 "О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений"; от 4 августа 2017 года № 240 "О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений"; от 10 декабря 2018 года № 473 "О долевом строительстве"; от 30 августа 2005 года № 405 "О некоторых мерах по строительству жилых домов (квартир) в сельской местности"; от 2 сентября 1996 года № 346 "О некоторых мерах по развитию жилищного строительства на селе".

Предлагаемые изменения выработаны с учетом обращений граждан, юридических лиц и органов государственного управления, а также практики применения указов главы государства.

Указом предусматривается оказание государственной поддержки гражданам, улучшающим жилищные условия не по месту постановки на учет нуждающихся. Например, господдержка будет предоставляться гражданам, состоящим на учете нуждающихся: в областных центрах и г.Минске - при строительстве жилья в городах (за исключением областных центров и г.Минска), поселках городского типа и сельских населенных пунктах; в городах областного и районного подчинения - в поселках городского типа и сельских населенных пунктах; в поселках городского типа - в сельских населенных пунктах.

При этом жителям областных центров и г.Минска, строящим (реконструирующим) жилье в небольших населенных пунктах (до 20 тыс. человек), предоставляется право на внеочередное получение государственной поддержки (до принятия указа - в порядке общей очереди).

Предусматривается дополнительная защита интересов многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов. В частности, увеличение до 23 лет возраста детей, при котором многодетной семье предоставляется право на получение финансовой помощи государства в погашении льготных кредитов либо субсидии на погашение основного долга по коммерческим кредитам (до принятия указа - 18 лет); предоставление многодетным семьям, проживающим в сельских населенных пунктах, государственной поддержки из расчета 30 кв.м на члена семьи, если оба супруга работают в таких населенных пунктах; увеличение размера государственной поддержки для семей, в которых дети приобрели инвалидность в период строительства жилья.

В соответствии с документом предусмотрена дополнительная защита интересов кредитополучателей и членов их семей. В частности, увеличение до 6 месяцев срока возврата гражданами в бюджет предоставленных им субсидий при отказе их от строительства жилья (до принятия указа - 3 месяца); в случае смерти кредитополучателей возможность для совершеннолетних членов их семей докредитоваться и получить субсидии в полном объеме (по принятым решениям); возможность перевода долга по льготным кредитам на одного из бывших супругов с сохранением за ними права на получение финансовой помощи и отсрочки в погашении кредита.

Кроме того, в целях согласования норм действующих указов по вопросам оказания гражданам государственной поддержки при строительстве жилья в них вносятся изменения и дополнения (в том числе технические).-0-