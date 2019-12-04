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04 декабря 2019, 11:07

"Во избежание домыслов" - Лукашенко пояснил причины смены руководства Минской области

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

4 декабря, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с активом Минской области пояснил причины недавней кадровой ротации, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается перевода Анатолия Михайловича Исаченко на другую работу и назначения во главе региона Александра Генриховича Турчина, еще раз, во избежание всяких домыслов, поясню причины такой ротации, - сказал он. - К работе Анатолия Михайловича у меня практически нет больших претензий. Он проявил себя умелым, требовательным руководителем за тот период, который отработал. Область хуже не стала. Но что радует, наметилась тенденция к нормализации ситуации в самой области. Однако решение новых задач, которые стоят перед регионом, требует огромной самоотдачи, интенсивности и энергии. Есть объективная причина, по которой мы не можем сегодня грузить Анатолия Михайловича".

Александр Турчин
Александр Турчин

Глава государства пояснил, что счел необходимым лично присутствовать при представлении нового губернатора в том числе и для того, чтобы поблагодарить прежнего руководителя региона за работу. "Анатолий Михайлович, я очень благодарю вас за то, что вы согласились в свое время возглавить эту махину, и то внимание, которое вы уделяли людям. Это руководитель человечный и в то же время требовательный. У него можно многому научиться и нынешнему молодому губернатору", - подчеркнул Президент.

"Если вы думаете, что мы вас списываем или посылаем куда-то на отдых, вы заблуждаетесь, - продолжил он. - Просто работа будет более размеренная". Планируется, что Анатолий Исаченко будете исполнять обязанности уполномоченного Президента по Минской области.

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Как известно, Президент Беларуси по Конституции имеет право назначать в Совет Республики 8 сенаторов.

Президент признался, что подбор руководителя Минской области - "это тяжелый случай". "Область огромная, определяющая среди регионов нашей страны", - сказал он. Выбор пал на кандидатуру Александра Турчина в том числе и потому, что он ранее работал в облисполкоме, хорошо знает людей и проблемы региона. "Назначая его сюда, я ему сказал про работу с кадрами, это мой принцип: каждый человек должен иметь шанс. Если даже он вчера где-то накосячил, по-простому говоря, все равно человек должен иметь шанс. Если он этим шансом не воспользовался, что ж, тогда надо его посылать на меньшую работу, на пенсию, еще куда-то. Но хочу, чтобы вы понимали: послаблений никаких не будет. Не потому, что я требую или пришел новый человек. Просто ситуация так вокруг страны складывается", - обратил внимание белорусский лидер.

Александр Турчин и Анатолий Исаченко
Александр Турчин и Анатолий Исаченко

Александр Лукашенко охарактеризовал нового губернатора как человека, подготовленного к самостоятельной руководящей должности. "Ошибок допускать нежелательно, - предупредил Президент. - Важно, что новый губернатор - "человек от земли", знает и хозяйственную, и производственную сферы. У него есть опыт работы на региональном, в Минской области, и на высоком правительственном уровне, где, надо отдать должное, он себя зарекомендовал. На всех порученных участках проявлял себя инициативным и, главное, дисциплинированным и ответственным, чего порой не хватает отдельным руководителям. На новом посту ему не надо будет тратить время, чтобы войти в курс дела. Все проблемы Минщины известны", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что среди руководителей, которые в годы независимости трудились на посту председателя Миноблисполкома, были очень сильные управленцы. "На эту должность всегда назначались одни из лучших. Их ротация была и остается главным направлением государственной кадровой политики, - сказал он. - Мы и впредь будем придерживаться таких подходов, потому что каждый новый руководитель приносит в регион новые идеи, совершенствует с точки зрения своего опыта стиль управления областью".-0-

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В числе таких глава государства назвал проблемы в кадровой политике региона. "Я хотел бы обратить внимание нового губернатора на эти проблемы и требую самым серьезным образом навести порядок в работе с кадрами", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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"Требую повышения вклада предпринимательства в экономику региона, - сказал глава государства, обращаясь к Александру Турчину. - Рассредоточив новые предприятия по всей территории, вы решите проблему равномерности развития области".

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"Серьезно займитесь иностранными инвестициями! Не упускайте из поля зрения завершение значимых инвестиционных проектов, которые реализуются на территории области", - потребовал Александр Лукашенко.

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