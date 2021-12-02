Володин на встрече с Лукашенко: мы действительно единомышленники, движемся в одном направлении

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Когда речь идет о дружбе - это улица с двусторонним движением, и здесь всегда нужно слышать и учитывать мнения каждой из сторон. Об этом заявил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Действительно, мы единомышленники, движемся в одном направлении, - подчеркнул он. - Учитывая, что Государственная дума прошла период выборов, и сейчас в рамках союзного парламента будем избирать руководящие органы, самое главное - заниматься содержательной работой, правильно сверить позиции, еще раз уточнить приоритеты. Потому что когда речь идет о дружбе - это улица с двусторонним движением, и здесь нужно обязательно при выработке решений слышать и учитывать точку зрения".

По словам Вячеслава Володина, в целом в ходе совместной работы парламентарии двух стран стараются обеспечить реализацию достигнутых договоренностей между президентами. "Решения, которые сейчас мы будем рассматривать, касаются развития отношений по большому спектру направлений", - сказал спикер Госдумы.

Как сообщалось БЕЛТА, Вячеслав Володин прибыл в Минск для участия в заседании 61-й сессии Парламентского собрания Союзного государства. В числе вопросов, которые будут рассмотрены, - законодательное обеспечение решений президентов Беларуси и России по реализации 28 союзных программ.-0-