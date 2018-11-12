Вопрос назначения генсека не был основным - Лукашенко рассказал о дискуссии на саммите ОДКБ в Астане

12 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Вопрос назначения генерального секретаря не был основным на саммите ОДКБ в Астане. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что его удивляют некоторые домыслы в СМИ по поводу основных тем, рассмотренных на этой встрече. "Какие бы там ни были рассуждения, а я отслеживаю средства массовой информации, особенно после ОДКБ, меня удивляют эти домыслы, рассуждения. Но мы виноваты сами и наш МИД виноват в том, что мы достаточно четко и определенно не информировали журналистское сообщество, а через них - общество наших стран, по тематике переговоров ОДКБ и так далее. Я наблюдаю, что все свелось к тому, что мы якобы обсуждали только кандидатуру будущего руководителя ОДКБ. Да, мы обсуждали этот вопрос, но он занял у нас, наверное, 15 минут", - заметил Президент.

Латиф Гандилов

"Основное время у нас занял первый вопрос - внешнеполитическая ситуация вокруг стран ОДКБ. Естественно, обсуждая, что происходит по периметру наших государств, мы коснулись и внутриполитической ситуации, но исключительно с подачи того или иного президента. Никто там не собирался вмешиваться в те или иные процессы. К примеру, Никол Пашинян: 9 декабря выборы в парламент, он затронул эту тему, мы послушали, - рассказал глава государства. - У нас прошел ряд мероприятий: Мюнхенская конференция (встреча Основной группы), форумы регионов с Украиной и с Россией, и я затронул эти темы, все, что происходит вокруг, как это отражается на внутриполитической ситуации. Президенты послушали, приняли к сведению. Точно так и другие президенты проинформировали, что происходит внутри страны. И здесь нет никакой чрезвычайщины".

Касательно назначения нового руководителя аппарата ОДКБ Александр Лукашенко отметил: "Естественно, вариантов было много. И это не значит, что мы ущемили Армению, что кто-то победил, кто-то проиграл. Вопрос в том, что Никол Пашинян должен просто в правительстве разобраться с ситуацией, потому что эта страна сегодня возглавляет ЕАЭС, наш экономический союз, и ОДКБ - очень большая нагрузка на страну, которая находится в таком переходном периоде. И справится ли Армения? Если Никол Пашинян разберется и даст нам ответ, это будет в Санкт-Петербурге". Президент подчеркнул, что решение в спокойном русле будет принято на запланированной на 6 декабря встрече.-0-

Лукашенко: Беларусь готова предложить три кандидатуры на должность генсека ОДКБ Белорусский лидер выразил непонимание, почему вопрос смены генсека в прессе вызвал столько различных предположений и досужих разговоров, поскольку основным на саммите был все же вопрос внешнеполитической ситуации вокруг стран ОДКБ.