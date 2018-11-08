Лукашенко принимает участие в саммите ОДКБ

8 ноября, Астана /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в саммите Организации договора о коллективной безопасности в столице Казахстана Астане, передает корреспондент БЕЛТА.

После церемонии приветствия и фотографирования глав государств - участников ОДКБ началась сессия Совета коллективной безопасности в узком составе. Стороны рассмотрят актуальные проблемы международной и региональной безопасности и взаимодействия в формате организации на международной арене. Ожидается, что главы государств на встрече в узком составе также обсудят предложения в отношении кандидатур на пост генерального секретаря ОДКБ после досрочного прекращения полномочий представителя Армении Юрия Хачатурова.

На пленарном заседании предполагается заслушать информацию о текущей деятельности ОДКБ, выполнении прежних решений, а также о приоритетных направлениях деятельности в предстоящий период председательства в организации Кыргызстана.

Заседание на правах председателя открыл Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. "Сегодня нам предстоит заслушать информацию о проводимой работе по широкому спектру направлений в рамках ОДКБ, высказаться по текущей международной обстановке, актуальным вопросам взаимодействия", - отметил он.

По итогам переговоров планируется подписание ряда международных документов. В числе наиболее значимых - проекты декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ, заявления лидеров стран "О скоординированных мерах в отношении лиц, участвовавших в вооруженных конфликтах на стороне международных террористических организаций", решений о правовом оформлении статусов наблюдателя при ОДКБ и партнера организации, о положении о Центре кризисного реагирования ОДКБ, о составе воинских контингентов и формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования. Планируется утвердить решение СКБ о плане действий государств - членов ОДКБ по развитию коллективной системы противодействия незаконной миграции на период до 2025 года.

На рассмотрение также выносятся вопросы дальнейшего совершенствования военной составляющей организации и проект положения о Координационном совете руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств - членов ОДКБ.

СКБ примет решение по вопросам финансового обеспечения деятельности рабочих органов ОДКБ в 2019 году.

В состав СКБ входят главы государств - членов ОДКБ: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Армению в ходе сессии представляет исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян.

В настоящее время в ОДКБ председательствует казахстанская сторона, а на следующий межсессионный период эта функция перейдет Кыргызстану.-0-