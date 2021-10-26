"Вопрос сегодня не в удержании власти Лукашенко". Президент о необходимости выстоять и пережить текущие трудности

26 октября, Лида /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что необходимо выстоять и пережить текущий период, чтобы сохранить страну для будущих поколений. Об этом он заявил сегодня, общаясь с представителями трудового коллектива Лидской центральной районной больницы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас надо это пережить и выстоять. Если мы этот период не переживем, не выстоим, мы не будем государством. Наши дни будут сочтены. Потому что я уже говорил: крупные государства пытаются разделить мир между собой. А как разделить - наклонить, раздавить, вытереть ноги. А нам надо выстоять. Вот задача, - сказал белорусский лидер. - А еще и конституционные преобразования провести, а еще "перамен" хотите, а еще полномочия раздать. Ну раздадим. Но это вы захотели".

"Надо выдержать, надо выстоять. И мы выстоим, если вы будете слушать и слышать, что я вам говорю. Вопрос сегодня не во мне и не в удержании власти Лукашенко. Не в этом дело. Вопрос сегодня в наших детях и нашем клочке земли, на котором мы живем", - подчеркнул Президент.-0-