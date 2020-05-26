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Президент
26 мая 2020, 13:26

Вопросы оплаты труда в бюджетных организациях вынесены на обсуждение у Президента Беларуси

26 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Вопросы оплаты труда в бюджетных организациях вынесены на обсуждение у Президента Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства пояснил, что на его рассмотрение были представлены проекты указа, касающегося вопросов заработной платы в бюджетных организациях. "Речь идет об услугах организаций здравоохранения и образования, спортивных и так далее", - сказал он.

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Одна из норм касается поддержания заработной платы работников бюджетных организаций не ниже размера минимальной заработной платы и осуществления им соответствующих доплат в случае вынужденной неполной занятости или объявления простоя.

Александр Лукашенко отметил, что пандемия повлияла на целый ряд отраслей, в том числе на сферу оказания услуг. В данном случае - на услуги, которые оказывают бюджетные организации. Президент привел конкретный пример: если ранее спортивный объект оказывал населению услуги, то теперь его посещаемость упала, и возникают вопросы с выплатой заработной платы работникам.

Вместе с тем глава государства напомнил свой тезис о том, что даже в нынешних условиях все организации должны искать возможности сохранения своей деятельности в той или иной форме, как это, например, происходит в сфере общественного питания. Тем более, что никто в мире пока не знает, когда завершится ситуация с пандемией и каковы будут последствия. "Дело не в Беларуси даже сейчас", - подчеркнул Президент.

"Но есть такие категории людей, которые работу найти не могут сегодня в силу объективных причин. Конечно, таких людей надо поддержать", - сказал белорусский лидер. При этом он заметил, что в случае принятия решения о той или иной поддержке она не должна оказываться огулом. Важно четко определиться с категориями граждан и работников, которые в этом действительно нуждаются.

Более того, Александр Лукашенко напомнил, что поручал анализировать и принимать решения по соответствующим вопросам на местах, где возможно более детально и объективно оценить конкретную ситуацию. "Мы договаривались, что губернаторы, мэр Минска взяли это на себя", - сказал глава государства.

С учетом сказанного он попросил доложить о том, какие меры предлагается реализовать.

Участниками доклада у президента стали глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, замглавы Администрации Президента Валерий Бельский, первый вице-премьер Дмитрий Крутой и министр финансов Максим Ермолович.-0-

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