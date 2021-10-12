Возможности досрочного использования семейного капитала расширены

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 октября подписал указ № 389 "Об использовании семейного капитала". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Документом совершенствуются механизмы поддержки многодетных семей. Так, указом предоставляется право с 1 января 2022 года досрочно использовать средства семейного капитала на улучшение жилищных условий: приобретение доли жилого помещения, в результате которого многодетная семья становится собственником всего жилого помещения; погашение займа, предоставленного организациями по месту работы члена семьи на строительство или приобретение жилья; погашение задолженности по кредитам, предоставленным банкам по договору перевода долга (приема задолженности).

Семейный капитал также может быть досрочно использован на получение образования в учреждениях высшего и среднего специального образования потребительской кооперации и учреждениях высшего образования Федерации профсоюзов Беларуси, предоставление медицинских изделий для выполнения сложных и высокотехнологичных вмешательств в ортопедии, приобретение инвалидам, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет с нарушениями органов зрения, опорно-двигательного аппарата товаров, предназначенных для социальной реабилитации и интеграции в общество.

Указом также предусмотрены нормы по урегулированию вопросов в части исключения случаев необоснованного использования средств семейного капитала.-0-