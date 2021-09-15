Встреча Лукашенко и Рахмона в Душанбе длилась более двух часов. Была и экскурсия

15 сентября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. В Душанбе завершилась встреча президентов Беларуси и Таджикистана Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона, которая продолжалась более двух часов, передает корреспондент БЕЛТА.

Главы государств подробно обсудили двухстороннюю повестку, отметили позитивную динамику в развитии сотрудничества. Главная задача - не снижать темп, двигаться в духе подписанного ранее договора о стратегическом партнерстве.

Самый масштабный блок на встрече был посвящен международной проблематике, в том числе ситуации вокруг событий в Афганистане. Речь шла о консолидированной позиции по этому вопросу в рамках ОДКБ.

Главы государств сверили позиции, обменялись информацией накануне предстоящих в Душанбе международных встреч.

Большую часть встречи Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон говорили один на один. А после, уже "на ногах", разговор продолжили с участием министров иностранных дел.

Эмомали Рахмон также провел краткую экскурсию по залам дворца нации, которые примут предстоящие саммиты.

Как сообщалось БЕЛТА, встреча президентов состоялась вскоре после прибытия Александра Лукашенко в Душанбе. Главы государств обсудили развитие двустороннего сотрудничества, военно-политическую обстановку в регионе и вопросы проведения в ближайшие дни в таджикской столице саммитов ОДКБ и ШОС.-0-