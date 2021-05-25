Сенаторы приняли обращение палат парламента к Президенту

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании пятой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли обращение палат парламента к Президенту с просьбой внести в Палату представителей законопроект об изменении Конституции, предусматривающий возможность проведения выборов в местные Советы депутатов 29-го созыва одновременно с проведением выборов в Палату представителей восьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"В обращении в адрес главы государства высказана просьба о внесении на основании ст.138 Основного закона в Палату представителей законопроекта об изменении Конституции Республики Беларусь, предусматривающего одновременное проведение выборов в местные Советы депутатов 29-го созыва и в Палату предсавителей восьмого созыва", - сказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец.

/Будет дополнено/.-0-