"Вы трудились с полной самоотдачей". Лукашенко поздравил аграриев Минской и Гродненской областей

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников и гостей областных фестивалей-ярмарок "Дажынкі-2021" в Копыле и Скиделе с главным праздником хлеборобов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства обратил внимание, что в этом году в Гродненской области вырастили и убрали хороший урожай, намолотив вместе с кукурузой более 1,1 млн т зерновых и зернобобовых. "Вы все трудились с полной самоотдачей: агрономы и полеводы, механизаторы и водители, работники элеваторов и ферм, руководители хозяйств и районов, продемонстрировав высокий профессионализм и заинтересованность в конечном результате", - констатировал белорусский лидер.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что и в дальнейшем область сохранит лидерские позиции в сельскохозяйственной сфере, а ее вклад в республиканский каравай и продовольственную безопасность страны будет расти.

"Из-за пандемии коронавирусной инфекции вы ждали любимого фестиваля два года. Так пусть сегодняшний день для вас и ваших семей наполнится двойной радостью от общения с друзьями и коллегами, замечательными эмоциями от заслуженных подарков и теплых слов признательности за труд, яркими впечатлениями от выступлений любимых артистов. Успехов всем и счастья", - пожелал Президент аграриям Гродненской области.

В поздравлении участникам "Дажынак" в Копыле глава государства поблагодарил всех сельчан Минской области за профессионализм, хорошую организацию процесса, а главное - стремление сообща работать на нужный результат.

"Отрадно отметить, что каравай Минщины, как всегда, самый весомый в республике. Центральный белорусский регион подтвердил свое звание настоящей житницы с высокой культурой земледелия, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Убежден, что и в дальнейшем вы будете улучшать свои производственные показатели, внедрять самые передовые технологии и задействуете весь потенциал на благо нашей любимой Беларуси".

Президент пожелал аграриям столичного региона крепкого здоровья, хорошей погоды и новых успехов. "Пусть сегодняшний фестиваль подарит участникам и гостям радость от замечательных встреч и ярких впечатлений, наполнит вас бодростью и оптимизмом на следующий сельскохозяйственный год", - добавил белорусский лидер.-0-