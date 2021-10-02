"Вы врете, Мэтью". Лукашенко ответил на домыслы журналиста CNN об атмосфере страха в Беларуси

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телекомпании CNN назвал ложными и не соответствующими действительности утверждения журналиста Мэтью Чанса об атмосфере страха, в которой якобы живут белорусы, сообщает БЕЛТА.

Представитель телекомпании пожаловался, что его попытки записать краткие интервью с прохожими на улицах Минска завершились неудачей - все, кого он просил об этом, отказались.

"Вы называли себя, кто вы?" - уточнил Александр Лукашенко.

"Конечно", - ответил журналист.

"Вы сказали, что вы из CNN, и люди с вами, наверное, в подавляющем большинстве, в Минске не захотели разговаривать, так?" - еще раз спросил глава государства и, получив положительный ответ, продолжил: "В Минске очень умные, грамотные, талантливые и просвещенные люди. Они знают, что такое CNN".

Александр Лукашенко напомнил, что недавно представитель телекомпании присутствовала на "Большом разговоре у Президента" и ее выступление зрители могли видеть в прямом эфире. "Поэтому в Минске люди хорошо знают, что вы, как канал, заранее ориентированы на что-то. И они просто не захотели с вами на эту тему разговаривать, потому что знали, что вы все равно в искаженном виде представите эту информацию. Вы меня извините, но это так", - констатировал Президент.

"То, что с вами не захотели разговаривать минчане… Мэтью, это ваша проблема. Вы журналист, талантливый человек. Вы должны были вызвать людей на откровенный разговор. У вас это не получилось. Я причем здесь? Я в этом не виноват. Если бы вы меня попросили, чтобы я в этом вам помог, я бы вам помог. Но вы меня об этом не просили", - добавил белорусский лидер.

Однако журналист из отказа минчан с ним беседовать сделал другой, трудно поддающийся логике, но укладывающийся в конспирологические теории вывод. Он счел это проявлением страха, в котором находятся жители Беларуси.

"Атмосфера страха - вранье. Мэтью, вы врете, - недвусмысленно парировал глава государства. - Вы же по Минску ходили? Без охраны, без службы безопасности, вас никто не сопровождал. И я в ваших глазах сегодня не вижу никакого страха. Так чего боятся нашим людям?"

"Главное в имидже нашего государства, наша фишка, если можно так сказать, в том, что наши люди ни ночью, ни вечером, ни днем с маленькими детишками, в том числе в детских колясках, не боятся выходить на улицу. Это наше достояние, - подчеркнул Президент. - Я готов на любом уровне с любым человеком защищать эту позицию. Я не верю, что вы, будучи в Минске, чего-то испугались. Просто не верю. Это заранее созданная CNN ложь, или же, наверное, кому-то надо это".

"Похоже, вы приехали меня в чем-то обвинить, но я не предъявляю вам претензий. Видимо, такое задание у вас", - считает белорусский лидер. -0-