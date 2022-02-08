"Заочное" производство по уголовным делам в отношении "беглых" предлагается ввести в Беларуси

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В уголовный процесс предлагается ввести "заочное" производство по уголовным делам в отношении обвиняемых, находящихся за пределами Беларуси. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Совета безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Тех, кто совершил или совершает особо опасные преступления, предусмотренные национальным законодательством", - сказал Президент.

Подобные подходы, по его словам, давно практикуются во многих странах, в том числе европейских.

"Не думаю, что нововведение коснется какого-то значительного количества наших граждан. Видимо, это единицы из числа так называемых беглых. Они, к сожалению, есть. Будет над чем подумать тем, кто намерен навредить стране, людям, экономике, а потом "спрятаться" за границей", - подчеркнул белорусский лидер.-0-