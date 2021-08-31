Застройщикам дали право возводить инженерную и транспортную инфраструктуру за собственные средства

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко подписал указ №325 "Об изменении указов Президента Республики Беларусь". Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Документ предусматривает корректировку указов от 7 февраля 2006 года №72 "О мерах по государственному регулированию отношений при размещении и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры" и от 22 декабря 2018 года №488 "О строительстве сетей водоснабжения, водоотведения (канализации)".

Указ принят в целях обеспечения опережающего строительства минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры во всех населенных пунктах страны.

Документом устанавливается право заказчиков, застройщиков, инвесторов на финансирование строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры за счет собственных средств (в том числе в случаях, когда это не предусмотрено условиями аукциона либо инвестиционного договора); строительство объектов инфраструктуры на основе архитектурно-планировочной концепции, разрабатываемой в составе предпроектной документации (в населенных пунктах, где отсутствует утвержденная градостроительная документация); передачу построенных объектов инфраструктуры в государственную собственность либо регистрацию права собственности на эти объекты и их последующую самостоятельную эксплуатацию.

В соответствии с указом для собственников жилых домов срок возмещения платы за присоединение к сетям водоснабжения (водоотведения), построенным эксплуатирующими организациями, увеличивается до трех лет (сейчас один год).-0-