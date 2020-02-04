4 февраля, Добруш /Корр. БЕЛТА/. Завод по выпуску картона в Добруше начнет работу до конца года. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам во время посещения Добрушской бумажной фабрики "Герой труда", передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко во время посещения предприятия

"К концу года фабрика выйдет на работу в нормальном режиме. Мы полностью запустим производство, отладим, создадим систему управления и начнем работать", - заявил Александр Лукашенко. Все работы, по его словам, в основном будут завершены белорусскими предприятиями. Запускать оборудование будет австрийская компания.

В старых корпусах Добрушской бумажной фабрики планируют организовать производство упаковки из нового картона. "Мы умеем это делать, у нас есть в типографиях компетенции, - заметил глава государства. - До конца года мы это начнем делать уже здесь, на старых площадях".

Александр Лукашенко пояснил, что, не побывав на заводе, он не мог принять решение о финансировании завершения его строительства. "Была небольшая задержка в связи с тем, что мною не был подписан указ. А подписывать его я не мог, потому что не видел, что здесь происходит. В темную я ничего не собирался делать, - заявил он. - Все для того, чтобы это предприятие работало, у нас есть".

Президент добавил, что осенью, возможно, посетит завод и посмотрит, как он готовится к открытию.-0-