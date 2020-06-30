3-я горбольница Минска рассчитывает к концу недели вернуться к приему пациентов по профилю

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. 3-я городская клиническая больница Минска рассчитывает к концу недели вернуться к приему пациентов по профилю. Об этом журналистам сообщила врач-эпидемиолог больницы Екатерина Варивода, передает корреспондент БЕЛТА.

"Перед нами стоит задача к концу недели вернуться к оказанию профильной медицинской помощи - всей больнице, всем отделениям. Офтальмологический корпус уже начал принимать пациентов", - сказала Екатерина Варивода.

На прием больных с COVID-19 больница была перепрофилирована с 16 апреля. По словам врача-эпидемиолога, каждое отделение, в которое планировалась госпитализация пациентов с подозрением на инфекцию или с подтвержденным коронавирусом, было зонировано. "Мы выделили чистую зону, шлюз и грязную зону. Зонирование провели наши специалисты. В чистой зоне медики могли поесть, отдохнуть, надеть средства индивидуальной защиты и потом переодеться. Затем они проходили через шлюз в грязную зону - это зона с палатами пациентов. Сотрудникам было запрещено здесь снимать с себя средства индивидуальной защиты в течение всей рабочей смены, запрещалось питье и прием пищи, хождение в туалет. В конце смены в шлюзе шла полная дезобработка СИЗов, все одноразовое выбрасывалось. После выхода из грязной зоны мы рекомендовали принять душ, и далее медик мог отдыхать", - рассказала она.

Сейчас шлюзов нет. В некоторых отделениях осталось по несколько пациентов с коронавирусом. "Сегодня-завтра они будут выписаны или переведены на долечивание в другие больницы", - уточнила Екатерина Варивода.

По мере освобождения палат больница поэтапно возвращается к профильной работе, добавила главная медсестра больницы Светлана Кондратьева. "Больница начинает поэтапное возвращение коечного фонда. В отделениях, которые освободились от пациентов с инфекцией COVID-19, мы проводим эпидемиологические работы по заключительной уборке всех помещений, палат и мебели. Мы привлекли городской центр дезинфекции и стерилизации в помощь, участвуют и наши сотрудники, мы имеем помповые опрыскиватели и средства дезинфекции. Первых профильных пациентов будем принимать на следующей неделе", - пояснила она.

Как сообщалось, по данным на 30 июня в Беларуси выздоровели и выписаны 46 054 пациента с COVID-19. Всего зарегистрированы 62 118 человек с положительным тестом на COVID-19, проведено 1 млн 785 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 392 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. С учетом анализа заболеваемости в стране на этой неделе еще некоторые учреждения здравоохранения Минска, Брестской, Гомельской, Гродненской, Витебской, Минской и Могилевской областей начнут работать в обычном режиме.-0-

Фото Андрея Покумейко