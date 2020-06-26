Администрация Октябрьского района Минска заявила о фейковой странице в Facebook

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Октябрьского района Минска заявила о появлении в Facebook фейкового аккаунта, который не является их официальной страницей в соцсетях. Такая информация опубликована на сайте администрации, сообщает БЕЛТА.
"Администрация Октябрьского района Минска официально заявляет, что аккаунт в социальной сети Facebook (https://www.facebook.com/minskoktyabrskiy/) "Администрация Октябрьского района г.Минска" (@minskoktyabrskiy) не является официальной страницей в вышеуказанной социальной сети. Обращение от имени главы администрации Геннадия Люботынского, размещенное 24 июня 2020 года в данном аккаунте, является фейком", - говорится в сообщении.
Также указаны ссылки на официальные действующие аккаунты администрации в социальных сетях: Тwitter (Okt_Minsk_by), Instagram (okt.minsk) и канал - YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCaWRVtFyzrmoFjjdARdGmjQ).-0-