Администрацию СЭЗ "Минск" возглавил Анатолий Бубен

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анатолий Бубен назначен руководителем государственного учреждения "Администрация свободной экономической зоны "Минск". Соответствующее постановление Совета Министров №89 от 22 февраля 2022 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Ранее Анатолий Бубен возглавлял концерн "Белгоспищепром".

СЭЗ "Минск" создана 2 марта 1998 года для привлечения отечественных и иностранных инвестиций, создания и развития производств, основанных на новых и высоких технологиях, развития экспортного потенциала, активизации внешнеэкономических связей, стимулирования экономического развития региона. За весь период функционирования СЭЗ внесла весомый вклад в развитие Минска и Минского региона. Благодаря СЭЗ "Минск" создан благоприятный инвестиционный климат, привлечено значительное количество иностранных инвестиций, созданы высокотехнологичные производства, новые рабочие места, укреплены торгово-экономические отношения с различными странами. Благодаря постоянному развитию инфраструктуры, строительству современных заводов и прилегающих к ним территорий СЭЗ стала динамично развивающимся промышленным центром региона.-0-