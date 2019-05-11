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Афиша выходного дня: Bright Festival, велогонка "Гран-при Минска" и эстафета огня II Европейских игр

Регионы 11.05.2019 | 12:39

Рабочая неделя не успела начаться, а до выходных уже рукой подать. В этот раз "Афиша" предлагает начать свой отдых с вечера субботы - провести время на спортивно-культурном фестивале Bright Festival или отметить Международный день астрономии в планетарии. В воскресенье можно побывать на масштабной велогонке "Гран-при Минска", вспомнить древние традиции белорусского народа и разделить радость пасхальных дней на молодежной танцевально-исполнительской ярмарке "Пасхалица на соборной", а также увидеть две интересные выставки.

Застоличная афиша зовет на благотворительную акцию "Европейские забеги" и эстафету огня II Европейских игр в Бресте, велокарнавал в Могилеве и фестиваль "Августовский канал приглашает друзей" в Гродненском районе.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылайте на адрес afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 11 мая

Вечер проведем на Bright Festival

Масштабный спортивно-культурный фестиваль Bright Festival пройдет на стадионе "Динамо" в Минске в преддверии II Европейских игр. Хедлайнерами мероприятия станут J:Морс, "Ляпис-98", Светлана Лобода и "Каста".

Праздник на самом стадионе "Динамо" стартует в 18.00. До начала концерта вокруг стадиона со стороны улицы Кирова начнут работать более пятидесяти развлекательных зон. В 15.00 здесь откроется фестиваль, организованный Белгосуниверситетом. Будут работать интерактивные площадки университетских организаций, зоны релаксации и фотозоны, состоятся презентации молодежных субкультур, спортивные и творческие состязания, песенные и танцевальные батлы.

Фестиваль станет своеобразным испытанием возможностей стадиона "Динамо" перед проведением II Европейских игр. Организаторы ожидают, что известные исполнители и спортивно-развлекательная программа позволят собрать полную арену и протестировать готовность стадиона "Динамо" к Европейским играм.

Вход платный.

Место: ул. Кирова, 8.

Время: начало концерта в 18.00.

Отметим Международный день астрономии в планетарии

Минский планетарий предлагает вместе отметить Международный день астрономии и провести вечер в окружении звезд. Посетителям представят полнокупольные фильмы на белорусском и русском языках.

В 20.00 всех, кто увлечен одной из интереснейших наук, ожидают на лекции "Беларускія міфы пра зорнае неба". Исследователь мифологии и средневековой астрономии кандидат исторических наук Дмитрий Скворчевский расскажет об основных мифологических образах, которые нашли свое отражение в ночном небе.

В 21.30 состоится тематический концерт. При хорошей погоде с 18.30 до 22.00 можно посмотреть на Луну, Сатурн, звездные скопления в телескоп из обсерватории. Для самых активных организаторы подготовили подарки.

Вход свободный. Чтобы посетить лекцию, нужна предварительная регистрация.

Место: ул. Фрунзе, 2.

Время: начало в 18.00.

В Минске с 10 по 17 мая проходит пятый фестиваль кино Северных и Балтийских стран "Северное сияние". Впервые одной из площадок фестиваля выступит Минский планетарий, где 12 мая состоятся показы полнокупольного фильма "Северное сияние" Ютаки Кагая (начало в 19.00), а также документальной ленты "Аврора: чудесный свет" О Чул Квона (начало в 19.40). Научно-популярные фильмы можно будет посмотреть по предварительной регистрации.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 мая

Утром отправимся на велогонку "Гран-при Минска"

В рамках велосипедной недели, которая объединит самые значимые мероприятия велодвижения страны, состоится велогонка "Гран-при Минска". Соревнования станут тестированием велопрограммы II Европейских игр, а трасса будет пролегать по маршруту предстоящей на играх групповой гонки.

Стартово-финишная зона "Гран-при Минска" расположится на Октябрьской площади перед Дворцом Республики. Здесь пройдет ежегодный конкурс "Веломисс", на котором определят "Веломисс-2019", "Первую вице-мисс" и "Вторую вице-мисс", "Мисс зрительских симпатий", "Мисс образ" и "Мисс фото".

Кроме того, состоится концерт с участием популярных белорусских и зарубежных исполнителей: Стаса Пьехи, Руслана Алехно, "Белорусских песняров", Родиона Газманова и других.

На велопразднике каждый может попробовать себя в эстафетах и конкурсах, а для детей ближе к улице Энгельса оборудуют специальную интерактивную зону.

Вход свободный.

Место: пл. Октябрьская, 1.

Время: начало мероприятий в 11.00.

День на выставках

Окунуться в эпоху мужественных и сильных духом воинов приглашает выставка работ скульптора Андрея Сагалова Steel, wood & bone в Национальном историческом музее.

Андрей Сагалов воплощает художественные образы в работе с металлом, деревом и костью, что и дало название выставке. Вниманию зрителя предлагаются произведения 2000-2019 годов: портретная деревянная скульптура, мелкая пластика из рога лося и бивня моржа, декорирование рукоятей и эфесов.

Андрей Сагалов родился в Минске в 1963 году. Получил образование в Белорусском политехническом институте. Работал инженером-конструктором в проектных институтах Минска. В 1990-е годы увлекся немецкой деревянной скульптурой времен поздней готики и Раннего Ренессанса с волшебными и захватывающими типажами воинов, средневековых горожан-европейцев. Позже художник обратился к портрету - самому серьезному жанру, по мнению автора, в котором нужно показать характер, сложившийся к определенному возрасту у представителей определенных профессий. Это сформировало направление творчества Андрея Сагалова и предопределило выбор героев.

Вход платный.

Место: ул. К.Маркса, 12.

Время: с 11.00 до 19.00.

В выставочном зале Музея истории белорусского кино работает выставка молодой белорусской фотографии "2х2". Главная задача проекта - не только открытие новых имен в современной фотографии, но и создание платформы для реализации первых экспозиционных проектов молодых авторов.

Гости музея смогут увидеть документальный проект Елены Ерошевич "Просто люди", который рассказывает о жизни людей, работающих на земле, в фермерских и колхозных хозяйствах. Автор представляет зрителю современную типологию жителей деревень и поселков. Это серия прямых портретов на черном деконтекстуализированном фоне примитивной импровизированной студии, который подчеркивает индивидуальность каждого человека.

Также все желающие смогут увидеть арт-проект Риты Новиковой "Aqua" - серию автопортретов 2018-2019-х годов. Вода как центральный символ жизни визуально отсутствует на фотографиях, но существует в разных формах и ассоциациях, образах и метафорах. В своем проекте автор рассуждает о возможности существования в разных условиях и системах, созданных человеком.

Вход платный.

Место: ул. Свердлова, 4.

Время: с 11.00 до 19.00.

Вечером идем на ярмарку "Пасхалица на соборной"

IV Пасхальная молодежная танцевально-исполнительская ярмарка "Пасхалица на соборной" пройдет возле Минского Свято-Духова кафедрального собора. Организаторы приглашают всех желающих вспомнить древние традиции и возродить духовную связь белорусского народа, разделить радость пасхальных дней и наполнить сердце бесконечной любовью.

"Пасхалица на соборной" - уникальное мероприятие, которое посвящено главному православному празднику - Пасхе. Из года в год ярмарка собирает людей, неравнодушных к своей истории, традициям и вере.

Для гостей подготовлены мастер-классы и детские игры-квесты. Зрителей ожидает большой концерт, по завершении которого горожане смогут принять участие в танцевальной программе на общей большой площадке.

Вход свободный.

Место: ул. Кирилла и Мефодия, 3.

Время: начало в 19.00.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

"Европейские забеги" и эстафета огня II Европейских игр в Бресте

Фото minsk2019.by
Фото minsk2019.by

Благотворительный проект "Европейские забеги" стартует 12 мая в Бресте совместно с белорусским этапом эстафеты "Пламя мира" к II Европейским играм. Более 450 факелоносцев пробегут по территории Беларуси около 5 тыс. км и внесут свою лепту в благотворительный проект.

Участниками "Европейских забегов" смогут стать все жители Беларуси, а также члены иностранных делегаций, болельщики и гости из стран - участниц II Европейских игр, которым предстоит пробежать рекордные 200 тыс. км в помощь детям-спортсменам с ограниченными возможностями.

Особенностью акции станет то, что в общую копилку беговых километров будет включена дистанция эстафеты "Пламя мира", а также результаты всех легкоатлетических дисциплин в рамках II Европейских игр. Завершится проект 30 июня. Желающие принять участие в акции могут бегать в удобное для себя время, фиксируя результаты при помощи фитнес-приложения и делясь ими в соцсетях.

Встреча огня и старт эстафеты в Беларуси запланированы на площади Церемониалов Брестской крепости в 18.00. Вход свободный.

Велокарнавал в Могилеве

Велокарнавал #велбелмай пройдет в Могилеве 12 мая. Все желающие смогут проехать в колонне от площади Ленина до "Парк-Сити" на велосипедах, роликах, самокатах и скейтах. На финише участников и гостей ждет концерт и конкурсы на самые лучшие костюмы в пяти номинациях:

- лучший индивидуальный костюм;

- лучший семейный костюм;

- лучший детский костюм;

- лучший белорусский костюм;

- лучший групповой костюм.

Победители получат призы. Начало в 11.00, сбор участников в 10.00. Вход свободный.

Фестиваль "Августовский канал приглашает друзей" в Гродненском районе

Сезон активных мероприятий на Августовском канале 12 мая откроет фестиваль народного творчества "Августовский канал приглашает друзей".

Для гостей подготовили квест-историю "Друг Августовского канала". Чтобы побороться за почетное звание и весомый приз, необходимо будет посетить все интерактивные площадки, поучаствовать в активностях и собрать как можно больше специальных жетонов.

Фестивальные площадки будут посвящены различной тематике. Клубные учреждения района устроят среди ярких пейзажей фестиваль фотозон, конкурс по рыбной ловле, презентацию музеев, дегустацию травяных чаев, а также познакомят с белорусскими забавами, песнями, игрой на интересных музыкальных инструментах.

Всех желающих также приглашают присоединиться к фестивалю здорового образа жизни "Крочым разам". В районе шлюза пройдут соревнования по скандинавской ходьбе, забеги и велозаезды.

Стартующий сезон отдыха будет юбилейным: в нынешнем году Августовский канал отмечает свое 180-летие. Торжественное открытие фестиваля состоится в 12.00. Вход свободный.-0-

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