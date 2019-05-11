Афиша выходного дня: Bright Festival, велогонка "Гран-при Минска" и эстафета огня II Европейских игр

Рабочая неделя не успела начаться, а до выходных уже рукой подать. В этот раз "Афиша" предлагает начать свой отдых с вечера субботы - провести время на спортивно-культурном фестивале Bright Festival или отметить Международный день астрономии в планетарии. В воскресенье можно побывать на масштабной велогонке "Гран-при Минска", вспомнить древние традиции белорусского народа и разделить радость пасхальных дней на молодежной танцевально-исполнительской ярмарке "Пасхалица на соборной", а также увидеть две интересные выставки.
Застоличная афиша зовет на благотворительную акцию "Европейские забеги" и эстафету огня II Европейских игр в Бресте, велокарнавал в Могилеве и фестиваль "Августовский канал приглашает друзей" в Гродненском районе.
Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылайте на адрес afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.
Вечер проведем на Bright Festival
Масштабный спортивно-культурный фестиваль Bright Festival пройдет на стадионе "Динамо" в Минске в преддверии II Европейских игр. Хедлайнерами мероприятия станут J:Морс, "Ляпис-98", Светлана Лобода и "Каста".
Праздник на самом стадионе "Динамо" стартует в 18.00. До начала концерта вокруг стадиона со стороны улицы Кирова начнут работать более пятидесяти развлекательных зон. В 15.00 здесь откроется фестиваль, организованный Белгосуниверситетом. Будут работать интерактивные площадки университетских организаций, зоны релаксации и фотозоны, состоятся презентации молодежных субкультур, спортивные и творческие состязания, песенные и танцевальные батлы.
Фестиваль станет своеобразным испытанием возможностей стадиона "Динамо" перед проведением II Европейских игр. Организаторы ожидают, что известные исполнители и спортивно-развлекательная программа позволят собрать полную арену и протестировать готовность стадиона "Динамо" к Европейским играм.
Вход платный.
Место: ул. Кирова, 8.
Время: начало концерта в 18.00.
Минский планетарий предлагает вместе отметить Международный день астрономии и провести вечер в окружении звезд. Посетителям представят полнокупольные фильмы на белорусском и русском языках.
В 20.00 всех, кто увлечен одной из интереснейших наук, ожидают на лекции "Беларускія міфы пра зорнае неба". Исследователь мифологии и средневековой астрономии кандидат исторических наук Дмитрий Скворчевский расскажет об основных мифологических образах, которые нашли свое отражение в ночном небе.
В 21.30 состоится тематический концерт. При хорошей погоде с 18.30 до 22.00 можно посмотреть на Луну, Сатурн, звездные скопления в телескоп из обсерватории. Для самых активных организаторы подготовили подарки.
Вход свободный. Чтобы посетить лекцию, нужна предварительная регистрация.
Место: ул. Фрунзе, 2.
Время: начало в 18.00.
В Минске с 10 по 17 мая проходит пятый фестиваль кино Северных и Балтийских стран "Северное сияние". Впервые одной из площадок фестиваля выступит Минский планетарий, где 12 мая состоятся показы полнокупольного фильма "Северное сияние" Ютаки Кагая (начало в 19.00), а также документальной ленты "Аврора: чудесный свет" О Чул Квона (начало в 19.40). Научно-популярные фильмы можно будет посмотреть по предварительной регистрации.
Утром отправимся на велогонку "Гран-при Минска"
В рамках велосипедной недели, которая объединит самые значимые мероприятия велодвижения страны, состоится велогонка "Гран-при Минска". Соревнования станут тестированием велопрограммы II Европейских игр, а трасса будет пролегать по маршруту предстоящей на играх групповой гонки.
Стартово-финишная зона "Гран-при Минска" расположится на Октябрьской площади перед Дворцом Республики. Здесь пройдет ежегодный конкурс "Веломисс", на котором определят "Веломисс-2019", "Первую вице-мисс" и "Вторую вице-мисс", "Мисс зрительских симпатий", "Мисс образ" и "Мисс фото".
Кроме того, состоится концерт с участием популярных белорусских и зарубежных исполнителей: Стаса Пьехи, Руслана Алехно, "Белорусских песняров", Родиона Газманова и других.
На велопразднике каждый может попробовать себя в эстафетах и конкурсах, а для детей ближе к улице Энгельса оборудуют специальную интерактивную зону.
Вход свободный.
Место: пл. Октябрьская, 1.
Время: начало мероприятий в 11.00.
Окунуться в эпоху мужественных и сильных духом воинов приглашает выставка работ скульптора Андрея Сагалова Steel, wood & bone в Национальном историческом музее.
Андрей Сагалов воплощает художественные образы в работе с металлом, деревом и костью, что и дало название выставке. Вниманию зрителя предлагаются произведения 2000-2019 годов: портретная деревянная скульптура, мелкая пластика из рога лося и бивня моржа, декорирование рукоятей и эфесов.
Андрей Сагалов родился в Минске в 1963 году. Получил образование в Белорусском политехническом институте. Работал инженером-конструктором в проектных институтах Минска. В 1990-е годы увлекся немецкой деревянной скульптурой времен поздней готики и Раннего Ренессанса с волшебными и захватывающими типажами воинов, средневековых горожан-европейцев. Позже художник обратился к портрету - самому серьезному жанру, по мнению автора, в котором нужно показать характер, сложившийся к определенному возрасту у представителей определенных профессий. Это сформировало направление творчества Андрея Сагалова и предопределило выбор героев.
Вход платный.
Место: ул. К.Маркса, 12.
Время: с 11.00 до 19.00.
В выставочном зале Музея истории белорусского кино работает выставка молодой белорусской фотографии "2х2". Главная задача проекта - не только открытие новых имен в современной фотографии, но и создание платформы для реализации первых экспозиционных проектов молодых авторов.
Гости музея смогут увидеть документальный проект Елены Ерошевич "Просто люди", который рассказывает о жизни людей, работающих на земле, в фермерских и колхозных хозяйствах. Автор представляет зрителю современную типологию жителей деревень и поселков. Это серия прямых портретов на черном деконтекстуализированном фоне примитивной импровизированной студии, который подчеркивает индивидуальность каждого человека.
Также все желающие смогут увидеть арт-проект Риты Новиковой "Aqua" - серию автопортретов 2018-2019-х годов. Вода как центральный символ жизни визуально отсутствует на фотографиях, но существует в разных формах и ассоциациях, образах и метафорах. В своем проекте автор рассуждает о возможности существования в разных условиях и системах, созданных человеком.
Вход платный.
Место: ул. Свердлова, 4.
Время: с 11.00 до 19.00.
IV Пасхальная молодежная танцевально-исполнительская ярмарка "Пасхалица на соборной" пройдет возле Минского Свято-Духова кафедрального собора. Организаторы приглашают всех желающих вспомнить древние традиции и возродить духовную связь белорусского народа, разделить радость пасхальных дней и наполнить сердце бесконечной любовью.
"Пасхалица на соборной" - уникальное мероприятие, которое посвящено главному православному празднику - Пасхе. Из года в год ярмарка собирает людей, неравнодушных к своей истории, традициям и вере.
Для гостей подготовлены мастер-классы и детские игры-квесты. Зрителей ожидает большой концерт, по завершении которого горожане смогут принять участие в танцевальной программе на общей большой площадке.
Вход свободный.
Место: ул. Кирилла и Мефодия, 3.
Время: начало в 19.00.
"Европейские забеги" и эстафета огня II Европейских игр в Бресте
Благотворительный проект "Европейские забеги" стартует 12 мая в Бресте совместно с белорусским этапом эстафеты "Пламя мира" к II Европейским играм. Более 450 факелоносцев пробегут по территории Беларуси около 5 тыс. км и внесут свою лепту в благотворительный проект.
Участниками "Европейских забегов" смогут стать все жители Беларуси, а также члены иностранных делегаций, болельщики и гости из стран - участниц II Европейских игр, которым предстоит пробежать рекордные 200 тыс. км в помощь детям-спортсменам с ограниченными возможностями.
Особенностью акции станет то, что в общую копилку беговых километров будет включена дистанция эстафеты "Пламя мира", а также результаты всех легкоатлетических дисциплин в рамках II Европейских игр. Завершится проект 30 июня. Желающие принять участие в акции могут бегать в удобное для себя время, фиксируя результаты при помощи фитнес-приложения и делясь ими в соцсетях.
Встреча огня и старт эстафеты в Беларуси запланированы на площади Церемониалов Брестской крепости в 18.00. Вход свободный.
Велокарнавал #велбелмай пройдет в Могилеве 12 мая. Все желающие смогут проехать в колонне от площади Ленина до "Парк-Сити" на велосипедах, роликах, самокатах и скейтах. На финише участников и гостей ждет концерт и конкурсы на самые лучшие костюмы в пяти номинациях:
- лучший индивидуальный костюм;
- лучший семейный костюм;
- лучший детский костюм;
- лучший белорусский костюм;
- лучший групповой костюм.
Победители получат призы. Начало в 11.00, сбор участников в 10.00. Вход свободный.
Сезон активных мероприятий на Августовском канале 12 мая откроет фестиваль народного творчества "Августовский канал приглашает друзей".
Для гостей подготовили квест-историю "Друг Августовского канала". Чтобы побороться за почетное звание и весомый приз, необходимо будет посетить все интерактивные площадки, поучаствовать в активностях и собрать как можно больше специальных жетонов.
Фестивальные площадки будут посвящены различной тематике. Клубные учреждения района устроят среди ярких пейзажей фестиваль фотозон, конкурс по рыбной ловле, презентацию музеев, дегустацию травяных чаев, а также познакомят с белорусскими забавами, песнями, игрой на интересных музыкальных инструментах.
Всех желающих также приглашают присоединиться к фестивалю здорового образа жизни "Крочым разам". В районе шлюза пройдут соревнования по скандинавской ходьбе, забеги и велозаезды.
Стартующий сезон отдыха будет юбилейным: в нынешнем году Августовский канал отмечает свое 180-летие. Торжественное открытие фестиваля состоится в 12.00. Вход свободный.-0-
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