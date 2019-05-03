Афиша выходного дня: День Победы, Minsk Design Week 2019 и сырный фестиваль в Славгороде

Совсем немного осталось до конца рабочей недели, а впереди ждут долгие майские выходные, наполненные праздничным настроением. За пять дней можно многое успеть - посетить интересные выставки, узнать невероятные факты о знаменитых композиторах, оценить новинки кинопроката и увидеть настоящие чудеса дизайна на фестивале Minsk Design Week 2019. Любители прогулок смогут проникнуть в тайны старого Минска во время пешеходного тура, побывать на тематической экскурсии в Музее миниатюр, прокатиться по Детской железной дороге. А 9 мая столица вместе со всей страной будет отмечать День Победы. Минчан и гостей города ждет грандиозная культурная программа: праздничные концерты в Большом театре оперы и балета и на площади Победы, "Май Победы" в Ботаническом саду, многочисленные развлекательные площадки и в завершение дня - фейерверк.

Регионы зовут отпраздновать День Победы на "Линии Сталина", поучаствовать в фестивале активного образа жизни "ЗОЖ-фест" в Музее народной архитектуры и быта, съездить на "Дударскі рэй" в Глубоком, угоститься местными сырами на фестивале "Гаспадарчы сыр" в Славгороде, приобщиться к славянским боевым искусствам на фестивале "Неманский рубеж" под Гродно и встретить "Велосипедную весну" в Могилеве.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылайте на адрес afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 мая

Утро начнем с "Путешествия по Рейну"

Национальный художественный музей освежил свою экспозицию: на этой неделе в стенах главной галереи страны открылась выставка пейзажной графики Иоганна Людвига Блойлера "Путешествие по Рейну", организованная совместно с Национальным музеем Лихтенштейна.

Посетители могут увидеть 40 гуашей, выполненных в первой половине XIX века выдающимся швейцарским пейзажистом. Главной работой Блойлера является серия "Путешествие по Рейну", состоящая из 80 картин, изображающих Рейн и его окрестности на всем протяжении великой реки: от истоков в Швейцарских Альпах до устья в Северном море.

Иоганн Людвиг Блойлер хорошо знал вкусы публики и понимал, какие именно мотивы будут пользоваться наибольшим спросом. Его пейзажи, как правило, яркие, солнечные, с изысканно выписанной природой, на них всегда ясная погода и голубое небо. Особенно эффектны виды Среднего Рейна с крутыми скалами, старинными городами, руинами замков. Иоганн Блойлер запечатлел и такие места, которые достаточно редко появлялись в произведениях художников того времени. На многих работах швейцарского мастера изображены люди за их бытовыми занятиями, весьма примечательны и повседневные городские пейзажи.

Работы Блойлера приобретали как обычные любители путешествий, так и королевские и императорские дома Австрии, Англии, Франции, Пруссии, Дании, России. Коллекция оригинальных гуашей "Путешествие по Рейну" была подарена Национальному музею Лихтенштейна частным коллекционером Адульфом Петером Гоопом, собравшим 77 из 80 работ этой серии.

Вход платный.

Место: ул. Ленина, 20.

Время: с 12:00 до 20:00.

Днем слушаем невероятные истории из жизни гениальных композиторов

Всех, кто желает разобраться в тонкостях классической музыки и узнать неожиданные факты из жизни великих композиторов, Художественная галерея Михаила Савицкого приглашает на серию лекций "Загадочная история великих композиторов". Лекции предполагают демонстрацию видео- и аудиоматериалов, живое выступление артистов, общение с аудиторией.

В это воскресенье музыковед Белорусской государственной филармонии Варвара Царюк расскажет об экстравагантных выходках и щекотливых историях из жизни выдающихся немецких романтиков Роберта Шумана, Ференца Листа и Рихарда Вагнера. Слушатели не только узнают о судьбе гениальных композиторов, но и по-новому откроют для себя их творчество.

Вход платный.

Место: пл. Свободы, 15.

Время: 16.00.

Вечером отправимся на киновыставку Рембрандта

Проект THEATRE HD организует для минчан киноэкскурсию по выставке всемирно известного голландского живописца Ремрандта. Посетители кинотеатра "Центральный" смогут увидеть фильм "Рембрандт", в котором рассказывается о грандиозной выставке, подготовленной совместными усилиями лондонской Национальной галереи и Государственного музея Амстердама. Экспозиция стала беспрецедентным собранием работ великого художника.

Зрителям представится возможность не только понаблюдать за организацией столь масштабного культурного мероприятия, но и узнать историю самого мастера. В центре внимания - поздние годы жизни Рембрандта, его самый плодотворный период. Созданные в это время шедевры определили наше представление о художнике и его творчестве.

Фильм, снятый при участии историков искусства, тщательно исследует каждую из ключевых картин выставки и рисует характер живого человека, имя которого для многих стало олицетворением великого европейского искусства.

Вход платный.

Место: пр. Независимости, 13.

Время: 17.00.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 мая

Проведем день на фестивале Minsk Design Week 2019

Минская неделя дизайна (Minsk Design Week 2019), которая стартовала 1 мая, на 10 дней превратила центр столицы в пространство современного дизайнерского творчества с экспозиционными павильонами и инсталляциями. Организаторы фестиваля подготовили для жителей города разнообразную программу на территории Верхнего города, набережной реки Свислочь и культурного центра Оk16. Задействованы 13 площадок в километровой доступности друг от друга, чтобы можно было легко осмотреть ключевые локации во время прогулок по городу. Представленные арт-объекты поражают не только технологией исполнения, но и заложенным в них глубоким смыслом.

Оригинальные проекты разработали дизайнеры и архитекторы из Беларуси, Польши, России, Финляндии, Ирландии, Испании, Китая, Израиля, Турции, Великобритании, Бразилии. В фестивале также принимают участие художники, танцоры, актеры и музыканты.

В дни Минской недели дизайна желающие также могут посетить модные показы, мастер-классы и воркшопы от дизайнеров и фотографов. Вечером проводятся лекции о современной архитектуре и дизайне.

Вход свободный.

Место: Верхний город.

ВТОРНИК, 7 мая

Утром побываем на тематической экскурсии к 9 Мая в Музее миниатюр

В преддверии Дня Победы Музей архитектурных миниатюр "Страна мини" организует тематические экскурсии для всех, кто интересуется военной историей. Посетители смогут увидеть невероятно реалистичные макеты главных достопримечательностей Беларуси, а также узнать о том, как складывалась судьба этих архитектурных памятников в годы Великой Отечественной войны.

Среди уникальных интерактивных экспонатов - модели более 30 архитектурных объектов, как существующих, так и уже исчезнувших. Часть достопримечательностей гости смогут осмотреть в очках виртуальной реальности.

Вход платный.

Место: пр. Независимости, 25.

Время: с 11.00 до 20.00.

Днем совершим путешествие в старинный Минск

Отправиться на прогулку по столичным улицам и совершить путешествие в прошлое предлагают организаторы образовательного проекта "Вандроўкі ў мінулае. Free Walking Tours". Во время пешеходной экскурсии жители и гости города узнают множество занимательных фактов о Минске, услышат исторические анекдоты и легенды о местных достопримечательностях.

Расписание экскурсий на ближайший вторник:

11.30 - Минск татарский (встреча возле фонтана около отеля "Юбилейный", пр. Победителей, 19).

14.00 - прогулка по Зборовой-Валоцкой (встреча у входа в Национальный академический драматический театр имени М. Горького, ул. Володарского, 5).

16.30 - прогулка по Немизской (встреча у главного входа в Белорусский государственный академический музыкальный театр, ул. Мясникова, 44).

19.00 - прогулка по Подгорной (встреча возле дома по адресу ул. К. Маркса, 2).

Экскурсия проводится при наличии группы из 10 человек. Мероприятие бесплатное.

Вечер проведем в кино

Есть отличный повод провести вечер выходного дня в кино: на экраны минских кинотеатров вышла романтическая драма "В метре друг от друга". Фильм, снятый по одноименной книге, рассказывает трогательную историю любви парня и девушки, которые страдают смертельным заболеванием.

Стелла (Хейли Лу Ричардсон) и Уилл (Коул Спроус) встречаются в больнице и с первого взгляда проникаются взаимной симпатией. Проблема в том, что они не должны прикасаться друг к другу и даже подходить ближе, чем на метр, из-за риска перекрестной инфекции.

Вход платный.

Место: кинотеатры Минска.

СРЕДА, 8 мая

Утром прокатимся по Детской железной дороге

На этой неделе начала работу Детская железная дорога имени К.С.Заслонова в Минске. Те, кто не успел 1 мая совершить самый первый рейс в этом сезоне, могут наверстать упущенное в предстоящие выходные.

В настоящее время курсируют два состава детского экспресса с интервалом в 20 минут. Маршрут начинается у станции Заслоново, где происходит посадка и высадка пассажиров. Далее следует Пионерская - станция, где осуществляется техническое обслуживание подвижного состава. Во время поездки можно сойти на остановке Сосновый Бор, прогуляться и подышать свежим воздухом. Такое путешествие запомнится маленьким пассажирам множеством ярких впечатлений.

9 мая на станции Заслоново будет организован праздничный концерт, от нее отправится специальный вагон с анимацией, где будут исполнять военные песни.

Вход платный.

Место: пр. Независимости, 86.

Время: с 11.00 до 17.00.

…или познакомимся с творчеством Чеслава и Станислава Монюшко

В музее "Дом Ваньковичей. Культура и искусство первой половины XIX века" проходит выставка "Образы эпохи в произведениях Чеслава и Станислава Монюшко", посвященная 200-летию со дня рождения Станислава Монюшко и организованная при поддержке Польского Института в Минске.

В экспозиции представлены обложки нотных тетрадей Станислава Монюшко и листы с рисунками из альбомов его отца Чеслава Монюшко из собрания Музыкального общества имени Станислава Монюшко в Варшаве. Имя выдающегося композитора и его музыка широко известны в Беларуси, а вот рисунки Чеслава Монюшко белорусской публике не знакомы вовсе. Последний не был профессиональным художником, не получил специального образования, но искусством восхищался всегда. Некоторое время он делил общую мастерскую с Валентием Ваньковичем в Верхнем городе в Минске, пользуясь советами успешного художника. Наследие Чеслава Монюшко насчитывает шесть разноформатных альбомов со стихами, поэмами, а также рисунками, сделанными карандашом, пером и тушью.

Сюжеты рисунков взяты из повседневной жизни - это изображения усадеб, людей, бытовых сцен. Есть портреты близких Чеслава Монюшко: сына Станислава в 5 лет и уже гимназистом, жены Эльжбеты - с книгой в руках, за роялем, а также его родственников Мюллеров. Часто рисунки сопровождаются подписями-пояснениями, что делает их еще более интересными для современных зрителей.

Вход платный.

Место: ул. Интернациональная, 33А.

Время: с 10.00 до 18.00.

Днем летим к Солнцу

Отправиться в удивительное путешествие к началу времен и в далекое будущее, а также узнать множество поразительных фактов о Солнце приглашает Минский планетарий. Новый полнокупольный фильм "Солнечный взрыв" расскажет про эволюцию звезд, структуру Солнца, источник его энергии, космическую погоду, влияние солнечной активности на Землю и многое другое. Зрители узнают о связи Солнца с космическим круговоротом жизни во Вселенной.

Научно-популярный фильм разработан Мичиганским научным центром с использованием результатов исследований нескольких миссий гелиофизики NASA, включая SOHO, IRIS и SDO.

После просмотра посетителей ждет традиционная экскурсия по звездному небу.

Вход платный.

Место: ул.Фрунзе, 2.

Время: 15.00.

Вечером - праздничный концерт ко Дню Победы

Большой театр оперы и балета отметит День Победы праздничным концертом. Со сцены в этот вечер прозвучат песни, которые, кажется, знакомы каждому: "Священная война", "Баллада о солдате", "Синий платочек", "Эх, дороги…", "На безымянной высоте", "Нам нужна одна Победа", "Смуглянка", "Майский вальс", "День Победы"…

Концерты ко Дню Победы стали уже традицией для белорусского Большого. Несмотря на то, что театр готовит немало других проектов, не менее ярких и интересных, именно этот становится особенным по настроению. Всегда в этот день царит светлая, волнительная и искренняя атмосфера. Заметно, что и исполнители, и зрители испытывают особенное чувство. Наверное, поэтому публика старается "помочь" артистам - подпевает им, откликаясь на близкие слова и мелодии.

В преддверии праздника 9 Мая на концерте выступят народные артисты Беларуси Нина Шарубина, Анастасия Москвина, Владимир Петров, заслуженные артисты Республики Беларусь Оксана Якушевич, Елена Сало, Станислав Трифонов, Андрей Валентий, Владимир Громов, лауреаты международных конкурсов Ирина Кучинская, Татьяна Гаврилова, Илья Сильчуков, Александр Михнюк и многие другие, артисты хора и оркестра. За дирижерским пультом - Олег Лесун. Режиссер - Дарья Потатурко.

Вход платный.

Место: пл. Парижской Коммуны, 1.

Время: 19.00.

ЧЕТВЕРГ, 9 мая

Утром прогуляемся по праздничному городу

В этот день стоит прогуляться по преобразившейся ко Дню Победы столице и посетить шумные праздничные площадки. Более 80 республиканских, общегородских и районных мероприятий запланированы в Минске к 9 Мая.

В 11.00 состоится возложение венков и цветов к монументу Победы. В центральной части города, у Дворца спорта, будет организована концертная программа, в которой примут участие победители Минского городского конкурса патриотической песни, профессиональные творческие коллективы и другие исполнители. Там же развернется выставка-ярмарка мастеров народного творчества и выездная торговля. Площадка будет работать с 12.00 до 23.00.

Еще один праздничный концерт состоится на территории Верхнего города.

Кроме этого, 9 мая во всех районах города пройдут концерты с участием артистов художественной самодеятельности, эстрадных исполнителей и лучших детских творческих коллективов, спортивные состязания и конкурсы, выставки декоративно-прикладного народного творчества. Основными площадками для массовых гуляний станут парковые зоны, где будет работать праздничная торговля.

Днем побываем на празднике "Май Победы" в Ботаническом саду

Центральный ботанический сад НАН Беларуси приглашает минчан 9 мая на праздник "Май Победы" и тематические экскурсии "Памятная весна".

Праздничные гулянья будут проходить на площадке возле экспозиционной оранжереи тропических и субтропических растений. Для гостей подготовят музыкальную программу, во время которой выступят военный духовой оркестр МЧС, танцевальный коллектив "Берсерк", а также гармонист, который исполнит мелодии довоенных и военных лет.

Зрители смогут поучаствовать в танцевальном мастер-классе, посоревноваться в меткости и ловкости. В программе также интерактивная площадка "Партизанский лагерь", полоса препятствий, детские аттракционы, фотозоны.

Кроме того, будут организованы тематические экскурсии "Памятная весна", во время которых профессиональные гиды ознакомят с ландшафтом сада, расскажут о суровых буднях сотрудников учреждения в годы войны. Посетители пройдут по знаменитой Аллее Победителей, партизанской поляне и другим живописным уголкам. Узнать много нового можно будет и об уникальных декоративных коллекциях ботанического сада. Экскурсионные группы будут формироваться возле экспозиционной оранжереи тропических растений в 12.30 и 14.30.

Угощать гостей праздника планируют горячей солдатской кашей. Будут работать торговые точки и кафе.

Вход на ландшафтную зону Центрального ботанического сада платный.

Место: ул. Сурганова, 2в.

Время: с 12.30 до 16.30.

Вечер проведем на концерте и насладимся фейерверком

С наступлением сумерек, когда Минск украсит праздничная иллюминация, на площади Победы состоится праздничный концерт "Бессмертные песни". Это совместный проект Министерства культуры, Минского горисполкома и Белтелерадиокомпании, который проводится ежегодно с 2016 года по поручению главы государства. В программе музыкального мероприятия всенародно любимые и широко известные песни довоенной и военной поры, а также другие произведения, которые будут поддержаны видеорядом и лаконичной сценической театрализацией. Концерт будет проходить в сопровождении Президентского оркестра Беларуси, главным дирижером которого выступит заслуженный артист Беларуси Виктор Бабарикин. Начало в 21.30.

Кульминацией праздника станет салют, который в 23.00 дадут с шести огневых позиций: площадки в парке 50-летия Победы возле стелы "Минск - город-герой", у водохранилища Дрозды рядом с деревней Зацень, на взлетном поле бывшего аэропорта Минск-1, в детском парке имени Горького, парке имени Янки Купалы, микрорайоне Восточный в Уручье.

Вход на мероприятия свободный.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

День Победы на "Линии Сталина"

В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" 8 и 9 мая пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы.

Состоится масштабная военно-историческая реконструкция "Битва за Берлин" с участием военно-исторического клуба "Солдаты Победы" и боевой техники времен Великой Отечественной войны.

Для посетителей будут открыты интерактивные зоны, которые начнут работу в 11.00. В программе мероприятия - выступление ансамбля и оркестра внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь, конкурсы и розыгрыши призов. Самые активные участники получат ценные призы и сувениры, а также возможность прокатиться на танке.

Вход платный.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства обороны Беларуси.

Фестиваль активного образа жизни в Музее народной архитектуры и быта

В Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта (д. Озерцо, Минский район) 5 мая пройдет фестиваль активного образа жизни "ЗОЖ-фест".

"ЗОЖ-фест" - это не только праздник спорта и активного отдыха со множеством развлечений, это интерактивная площадка, на которой спортсмены, профессионалы и любители, продемонстрируют свои возможности, проведут мастер-классы для всех желающих, а также обменяются опытом. Здесь будет интересно и взрослым, и детям. В этом году мероприятие значительно расширит свои масштабы: в нем примут участие около 500 спортсменов, ожидается более тысячи гостей.

Для гостей фестиваля выступят силачи, которые организуют мастер-классы по воркауту, кроссфиту, единоборствам и самозащите. Один из сильнейших людей страны атлет Александр Курак по прозвищу Солигорский Медведь обещает устроить показательное выступление с тяжелейшими снарядами и установить новые рекорды. Он протащит в связке несколько авто, в салоне которых будут посетители мероприятия.

При хорошей погоде пройдут силовые эстафеты, можно будет прокатиться на мотодельтаплане. В программе заявлен кулинарный батл по здоровому питанию, соревнования по пляжному волейболу, армрестлингу, перетягиванию каната, турнир по лазертагу. Будет работать пневматический и лучный тир, ярмарка ремесленников, анимация для детей. Гостям также предложат экскурсии по музею и катание на лошадях.

Впервые в программе фестиваля участники клуба ездовых собак представят несколько дисциплин и устроят мастер-класс, где можно будет попробовать себя в роли каюра и сфотографироваться с очаровательными хаски. Для гостей с четвероногими питомцами будет организован общий забег на 1 км.

Завершится фестиваль выступлением музыкальных групп и дискотекой.

Мероприятие будет проходить с 11.00 до 20.00. Вход платный.

Фестиваль "Гаспадарчы сыр" в Славгороде

Восьмой гастрономический фестиваль "Гаспадарчы сыр" пройдет 5 мая в Славгороде (Могилевская область).

Главный акцент на празднике сделают на местный кулинарный бренд - домашний сыр. Для дегустации и продажи будет предложено множество его видов на любой вкус: твердый и мягкий, плавленый и творожный, сладкий и соленый, сулугуни и брынза, сырница и сырные лепешки, с различными приправами и наполнителями.

Кроме традиционной выставки-продажи домашних сыров с мастер-классами по их изготовлению, на фестивале развернется агротуристическая площадка. Хозяева агроусадеб Славгородского района будут презентовать возможности по приему туристов, представят свои локальные турпродукты, угостят блюдами национальной кухни и старинными традиционными напитками.

В программе - выставка-продажа тематической продукции, изготовленной народными мастерами и ремесленниками из районов области и Российской Федерации, работа площадки "Территория здоровья", квест "Дорогою добра", а также культурно-развлекательная программа с концертами, играми, конкурсами, розыгрышами и экскурсиями. Желающие смогут отправиться и в специально подготовленный тур в деревню Лесная. Здесь гости посетят музей под открытым небом битвы при Лесной, мемориальную часовню и памятник, построенные в честь победы русских войск над шведами в 1708 году, сырную лавку.

Финалом мероприятия станет развлекательная программа "В ритме весеннего настроения", которая пройдет на открытой площадке районного центра культуры и народного творчества.

Организаторами фестиваля выступают Славгородский районный исполнительный комитет и местный фонд развития сельских территорий "Возрождение-Агро". Вход свободный.

"Дударскі рэй" в Глубокском районе

Международный фестиваль "Дударскі рэй" проходит 3-5 мая в Глубоком (Витебская область).

На праздник дуды (древний белорусский инструмент) соберутся дудари из Беларуси, Польши, Хорватии, России и др. В трехдневной программе - вечеринки, мастер-классы и торжественная служба в костеле.

Откроют фестиваль на Аллее знаменитых земляков у бюста основателя первого профессионального национального белорусского театра Игната Буйницкого (в свое время он включил в свою труппу музыканта-дударя). Здесь, как заведено в дударском сообществе, музыканты сыграют импровизацию. Затем праздник переместится в горпоселок Подсвилье, где состоится шествие дударей. А вечером на берегу озера Плисса представители стран-участниц познакомят слушателей с музыкальными традициями своих регионов.

В субботу состоится музыкальный вечер "Дуда спеўная", а в заключительный день фестиваля в 11.00 начнется торжественное богослужение с участием дударей в Костеле Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в деревне Удело.

Посещение фестиваля бесплатное.

Помимо Глубокского райисполкома инициатором и организатором фестиваля выступает Виталий Воронов - белорусский переводчик, литератор, издатель, публицист, уроженец Глубокского района.

Фестиваль славянских боевых искусств в Гродно

Турниры по историческому фехтованию и лапте войдут в программу фестиваля славянских боевых искусств, который пройдет под Гродно 5 и 6 мая. Фестиваль "Неманский рубеж" проводится уже девятнадцатый раз. Правда, теперь он сменил место дислокации: самые зрелищные мероприятия будут организованы на базе агротуристического комплекса "Гарадзенскі маёнтак "Каробчыцы".

Исторические и рыцарские клубы со всей страны померяются силами в турнире по историческому фехтованию. Также запланированы соревнования лучников. Желающие смогут поучиться стрельбе из лука на мастер-классе. Традиционно в программе - казацкая джигитовка, фланкировка шашкой. Кроме того, команды померяются силами в старинной забаве "Стенка на стенку" и в перетягивании каната.

Также состоится финал турнира по лапте. Звание победителя оспорят три лучшие школьные команды из Гродно и гости из России. Зрелищным будет и смотр-конкурс по строевой подготовке среди учащихся кадетских и военно-патриотических классов школ области.

А стартует фестиваль турниром по армейскому рукопашному и ножевому бою, посвященным памяти погибших воинов-интернационалистов. Участие в нем примут команды из Беларуси и России.

ХIX Международный фестиваль славянских боевых искусств "Неманский рубеж" будет посвящен 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию образования Гродненской области.

Вход на мероприятие платный.

"Велосипедная весна" в Могилеве

Велосипедный сезон в Могилеве откроют 5 мая спортивно-массовым мероприятием "Велосипедная весна Могилев - 2019".

Массовый весенний заезд стартует в 11.00 с площади Ленина. Велолюбители проследуют по маршруту проспект Мира - улица Королева - проспект Димитрова - проспект Витебский - деревня Константиновка. В конечном пункте участников ждет программа с подвижными играми и конкурсами. Здесь же будет организован пункт питания, а также медобслуживания.

На церемонии закрытия спортивного праздника победителей состязаний наградят памятными призами. Организаторы ожидают, что в данном мероприятии, как и в прошлом году, примут участие около тысячи велосипедистов.

Участие бесплатное.-0-