Афиша выходного дня: летний сезон в Троицком предместье, день рождения МТЗ и Brest Bike Festival

В предстоящие выходные "Афиша" предлагает открыть летний культурно-туристический сезон в Троицком предместье, принять участие в реконструкции шествия партизанского парада, зарядиться яркими эмоциями на семейном фестивале TOYDAY, отпраздновать день рождения МТЗ и отдохнуть душой на музыкальных фестивалях "Кириллица" и "Белорусские флейтовые дни". Также жители и гости столицы смогут посетить несколько интересных выставок и посмотреть фильм под открытым небом в Верхнем городе.

Застоличная афиша приглашает на три масштабных фестиваля - Brest Bike Festival International в Бресте, фестиваль куликов в Турове и "Золотую пчелку" в Климовичах, а также на мероприятия ко Дню пограничника на "Линии Сталина". Насыщенная культурно-развлекательная программа запланирована в Гомеле, где на один день под открытым небом развернется музей живой истории, а в рамках международной выставки "Весна в Гомеле" пройдут гастрофест и праздник молдавской культуры.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылайте на адрес afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 25 мая

Утро проведем на игровом фестивале TOYDAY

В рамках Недели родной природы в Центральном ботаническом саду пройдет игровой семейный фестиваль TOYDAY. Планируется, что посетители смогут не только увидеть редкие и исчезающие виды растений, но и приобрести их образцы в магазине сада.

Всех пришедших ждут веселые игры, семейные квесты, творческие мастер-классы, угощения, розыгрыши призов и позитивные эмоции. Для гостей также подготовлена анимационная программа, большая настольная игротека и спортивные зоны.

На территории будет работать фуд-корт и ярмарка ремесленников. Организаторы обещают, что каждый найдет развлечение на свой вкус.

Вход платный.

Место: ул. Сурганова, 2в.

Время: с 11.00 до 19.00.

Днем откроем летний сезон в Троицком предместье…

В Троицком предместье торжественно откроется летний культурно-туристический сезон. Кварталы исторического центра столицы наполнятся живой музыкой, каждую субботу и воскресенье здесь будут проводиться различные интерактивные и творческие мероприятия.

В день открытия культурно-туристического сезона на площадке в Троицком предместье развернется пленэр Белорусской государственной академии искусств, посвященный творчеству известного белорусского художника М.В.Данцига.

Кроме того, в эту субботу в Троицком предместье откроется представительство центра "Карты гостя" с музеем, галереей, сувенирной лавкой и прочими точками притяжения туристов. Большой презентационный объект информационно-туристического сервиса по ул. Богдановича, 11 появится в преддверии II Европейских игр. В этот день гости первыми посетят Музей старинных утюгов, антикварный салон и галерею "Дарьян", сувенирную лавку. Главным элементом центра станет информационная турточка, где можно получить массу полезной информации о городе, его достопримечательностях, инфраструктуре и узнать подробнее о проекте "Карта гостя". Также в программе запланированы выступления артистов и творческих коллективов.

Вход на открытие культурно-туристического сезона свободный.

Место: Троицкое предместье.

Время: с 12.00 до 22.00.

…и побываем на партизанском параде

Молодежь Минска презентует патриотический проект "Летом 44-го...", посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Центральным событием станет реконструкция шествия партизанского парада, который 16 июля 1944 года проходил в столице по случаю освобождения города от немецкой оккупации на бывшем городском ипподроме в районе ул. Красноармейская.

По ул. Комсомольская до пересечения ул. Кирова с пр. Независимости проследует импровизированная колонна с конницей, партизанами и подпольщиками. На трибуне соберутся ветераны Великой Отечественной войны, участники партизанского движения и парада 1944 года.

Также в сквере на ул. Комсомольская будут работать интерактивные площадки. Откроются штаб партизанского движения, партизанские лагерь и госпиталь, комсомольский подпольный штаб, военно-полевая почта, фотоателье, фронтовая молодежная бригада.

Здесь же можно будет поучаствовать в мастер-классах по строевой подготовке, сборке-разборке автоматов, стрельбе в тире из оружия времен Великой Отечественной войны, подшиве подворотничков гимнастерки, наматыванию портянок. Кроме того, гости смогут примерить на себя роль всадника, закружиться в ритме вальса и продегустировать солдатскую кашу.

Создавать праздничную атмосферу будут девушки в ситцевых платьях с полевыми цветами в руках. На импровизированной мобильной сценической площадке состоится концерт с участием творческих студенческих коллективов. Завершит праздник программа "Песни военных лет".

Вход свободный.

Место: ул. Комсомольская.

Время: начало мероприятий в 13.00.

Вечером насладимся звучанием флейты…

Второй фестиваль "Белорусские флейтовые дни", который проходит в Минске, собрал сотни флейтистов из разных регионов республики, а также из зарубежных стран. В этом году форум посвящен 225-летию со дня рождения немецкого мастера, флейтиста, композитора, создателя современной поперечной флейты Теобальда Бема.

В эту субботу в Белгосфилармонии особый гость - потомок Теобальда Бема лингвист и историк Людвиг Бем из Германии - проведет концерт-лекцию "Теобальд Бем. Гений флейты", где расскажет о творчестве композитора, а также представит его лучшие произведения.

А 26 мая состоится концерт-закрытие фестиваля "Сквозь пространство и время". Гости услышат произведения Баха, Моцарта, Дебюсси и других известных композиторов. Среди приглашенных исполнителей - венгерский флейтист Бенедек Чалог и доцент Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского Ольга Ивушейкова.

Ожидается, что фестиваль посетят более 500 человек - флейтисты, педагоги и просто любители флейтового искусства, которые обменяются опытом, полезными материалами и знаниями, а также получат невероятный заряд вдохновения.

Вход платный.

Место: пр. Независимости, 50.

Время: начало концерта-лекции в 19.00.

…или посмотрим фильм под открытым небом

Новый сезон кинопоказов на открытом воздухе на территории Верхнего города стартует 25 мая.

Проект Open air CINEMA, как и в прошлые годы, подарит минчанам и гостям города возможность еженедельно по вечерам смотреть во дворике отеля "Монастырский" кинокартины различных жанров. Особое место займут работы отечественных режиссеров, поскольку в этом году белорусскому кинематографу исполнится 95 лет.

Первой картиной, которая будет показана в субботу, станет историко-биографический фильм "Я, Франциск Скорина" Бориса Степанова.

Вход свободный.

Место: ул. Кирилла и Мефодия, 6.

Время: начало в 21.00.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 мая

Утро на выставках

Экспозиция работ Марка Шагала La Bible открыта для посетителей в столичном выставочном зале Libra. Данная серия художника впервые демонстрируется в Беларуси и приурочена к ІІ Европейским играм.

В экспозиции представлены 64 произведения, иллюстрирующих события Ветхого Завета. На выставке можно погрузиться в необыкновенный мир, созданный яркими многоцветными литографиями и дополненный тонко подобранной музыкой. Работы сопровождаются библейскими текстами, описывающими каждый конкретный сюжет, что позволит не только получить новые впечатления и эмоции, но также узнать много нового о творчестве Марка Шагала и его уникальном восприятии Священного Писания.

Специально для создания произведений с библейским сюжетом художник овладел техникой литографии. 24 работы из серии "Окна Иерусалима", также включенные в экспозицию, являются эскизами витражей для синагоги при госпитале в Иерусалиме.

Работы Марка Шагала нечасто выставляются в Беларуси, и считанные музеи имеют в своей коллекции подлинные произведения художника. Поэтому данная выставка станет подарком для всех ценителей творчества великого мастера.

Вход платный.

Место: пр. Независимости, 37.

Время: с 11.00 до 20.00.

Выставочный проект студентов кафедры декоративно-прикладного искусства и костюма Белорусской государственной академии искусств "Театр художника - Казимиру Малевичу посвящается" представлен в Музее истории театральной и музыкальной культуры.

Студенты разработали коллекцию одежды и аксессуаров, которая отличается неординарностью цветовых и композиционных решений. В ней используются нетрадиционные для одежды материалы: пластик, металл, дерево, бумага.

Будущие дизайнеры, вдохновленные известным театральным художником и педагогом кафедры декоративно-прикладного искусства и костюма Татьяной Лисовенко, переосмыслили образы и стилистику персонажей Казимира Малевича. В моделях просматриваются как конструктивно-архитектурные формы, так и мягкие, с текучими музыкальными силуэтами. Чувствуется понимание театра как сложного синтетического искусства и поиски путей перевода его в искусство пластическое, на язык линии, пятна, цвета, объема, и уже в них - передачи театральной условности.

Вход платный.

Место: пер. Музыкальный, 5.

Время: с 9.00 до 18.00.

На площади Якуба Коласа работает арт-галерея под открытым небом "Художник и город". Экспозиция организована в Минске уже в восьмой раз, в этом году проект называется "Зои".

Фото из архива

Под открытым небом на протяжении четырех месяцев будут демонстрироваться картины представительниц двух поколений белорусской живописи: Зои Литвиновой и Зои Луцевич. Репродукции работ художниц будут сопровождаться их биографией и текстовым описанием на трех языках - белорусском, русском и английском.

Экспозиция "Зоя Литвинова. Избранное" откроет масштабный выставочный проект, в июле ее сменит цикл работ Зои Луцевич под названием "Перевернутая реальность".

На время выставки площадь Якуба Коласа по традиции станет центром популяризации разных видов искусства, где пройдут тематические мероприятия.

Вход свободный.

Место: площадь Я. Коласа.

Время: круглосуточно.

Днем заглянем на фестиваль "Кириллица"…

Фестиваль духовной и классической музыки "Кириллица" пройдет в минском парке Уго Чавеса.

Юные и уже опытные музыканты - хоры, музыкальные студии, семейные коллективы, солисты музыкальных школ, Белорусской государственной академии музыки, Большого театра Беларуси - представят свои программы, наполненные светом и радостью.

Кроме музыкальных выступлений, подготовлены квест для детей и подростков, мастер-классы, игры и полевая кухня.

Вход свободный.

Место: парк им. Уго Чавеса.

Время: начало в 12.00.

…и побываем на дне рождения МТЗ

"МТЗ-Холдинг" приглашает на день открытых дверей, посвященный 73-й годовщине со дня основания тракторного завода.

Свои проходные откроют для посетителей все десять предприятий холдинга. В Минске мероприятия пройдут по ул. Долгобродская, 29. С 10.00 на призаводской площади будет организована выездная торговля, продажа сувениров. Рядом с легендарным МТЗ-2 и в сквере у скульптуры тракторостроителей вручат награды лучшим работникам завода, пройдет торжественная церемония посвящения в тракторостроители молодых специалистов.

Проходная откроется под звуки оркестра заводского Дворца культуры в 11.00. До 14.00 гости смогут поучаствовать в конкурсах и викторинах, сфотографироваться с тракторами и альтернативной техникой, выпускаемой предприятиями холдинга, пройтись по цехам, в которых она собирается, отчеканить на память монету. Также у гостей будет возможность прокатиться на тракторах.

Ближе к 18.00 начнется вторая часть программы, во время которой состоится чествование лучших заводских коллективов, спортсменов, молодых специалистов, а также журналистов, подготовивших наиболее яркие материалы о Минском тракторном заводе за прошедший год.

У заводской проходной состоятся показательные выступления тракторной техники, а после - концерт с участием популярных артистов эстрады Беларуси, России и Украины. В частности, для заводчан и гостей праздника выступят Дмитрий Колдун и Алиса Вокс, а хедлайнером мероприятия станет виртуоз игры на гитаре ДиДюЛя.

Другие предприятия холдинга также организуют праздничные концерты.

Вход свободный.

Место: ул. Долгобродская, 29.

Время: начало мероприятий в 11.00.

Вечером посмотрим фильм "Аладдин"

Фильм британского режиссера Гая Ричи "Аладдин" - это киноадаптация одноименного мультфильма 1992 года.

Молодой воришка по имени Аладдин хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Тем временем визирь Джафар намеревается захватить власть, а для этого он стремится заполучить волшебную лампу, хранящуюся в пещере чудес, доступ к которой разрешен лишь тому, кого называют "алмаз неограненный". И этим человеком является Аладдин.

В главных ролях: Мена Массуд, Наоми Скотт, Уилл Смит.

Вход платный.

Место: кинотеатры Минска.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

День пограничника на "Линии Сталина"

Фото ИКК "Линия Сталина"

В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" 25 мая пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню пограничника. На территории комплекса состоится военно-историческая реконструкция, во время которой зрители смогут вживую увидеть события первого дня Великой Отечественной войны и стать свидетелями самоотверженной обороны одной из застав. В реконструкции будут задействованы военно-исторический клуб "Солдаты Победы" и боевая техника времен ВОВ.

С 11.00 начнут работать интерактивные зоны, где каждый сможет научиться стрелять из пневматического оружия, принять участие в мастер-классах, а также попробовать свои силы в исторической викторине. Самые активные посетители получат дипломы и ценные призы. Для маленьких гостей будет работать детская комната.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства обороны Беларуси. Вход платный.

Мотофестиваль в Бресте

В Бресте 24-26 мая уже в 19-й раз пройдет международный мотофестиваль Brest Bike Festival International. Традиционно география мероприятия широкая. Помимо мотолюбителей изо всех регионов Беларуси ожидается приезд гостей более чем из 20 стран. Расположатся байкеры недалеко от областного центра, в лагере "Орленок".

Насыщенная программа запланирована на 25 мая. В 12.00 мотоциклисты соберутся в колонну и направятся в Брест, по центральным улицам которого проедут парадом. Маршрут проляжет по трассе М1, улице Московской, проспекту Машерова до Брестской крепости, мотоциклисты пересекут Берестейское и Варшавское шоссе и финишируют на площадке у Ледового дворца. Брестчан и гостей города порадуют показательными выступлениями мотокаскадеры.

Посетителей также ожидает музыкальная программа. Хедлайнер фестиваля - группа "Дай Дарогу". В честь своего 20-летия коллектив подготовил двухчасовой концерт.

Во время фестиваля пройдут развлекательные конкурсы. В частности, будет определен гость, преодолевший самый длинный путь, выбран самый оригинальный тюнинг мотоцикла, в состязании по армрестлингу выявят самого сильного участника.

Кульминацией вечера станет огненно-пиротехническое шоу, которое намечено на 23.00.

Вход на территорию лагеря платный.

Международная выставка "Весна в Гомеле"

Масштабную культурно-развлекательную программу подготовили организаторы к международной выставке "Весна в Гомеле", которая проходит в областном центре 23-26 мая. Экспозиция развернулась на открытой и внутренней площадках Дворца легкой атлетики. В этом году она подчинена общей концепции "Гомельская область - ваш партнер". Ее цель - презентация экономического и инвестиционного потенциала региона, а также демонстрация его особенностей и традиций.

Во время выставки пройдет праздник мастеров и ремесленников "Гомельская весна", который продемонстрирует бережно сохраняемые региональные традиции. Около 200 самобытных умельцев представят свои работы. Также пройдет гастрофест "Вкусная весна". В ресторанах, которые присоединятся к гастрономической акции, предложат оригинальные блюда национальной кухни. Своеобразной фишкой этого года станет праздник молдавской культуры "Дни Молдовы в Гомельской области".

Концерты под открытым небом в стиле джаз, фолк и поп-рок станут музыкальным дополнением к выставке. Трехчасовой концерт для музыкальных гурманов состоится на площадке у главного входа во Дворец легкой атлетики. В субботу (25 мая) с 17.00 до 20.00 тон будут задавать Astrolabia (Rock/Blues-rock band), "Стары фальварак" (этно-рок), Rise (Soul, Latin), Insight bank (Jazz-Funk), Vasavi jazz (jazz-funk) и кавер-группа B-zone band.

Вход свободный.

Турнир на копьях и мастер-класс по средневековым танцам в Гомеле

Музей живой истории под открытым небом развернется на один день 25 мая в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины. На десяти интерактивных площадках участники студенческой научно-исследовательской лаборатории "Белы крыж", представители клубов исторической реконструкции Беларуси и ближнего зарубежья расскажут о реалиях Средневековья.

Отведать блюда по рецептам поваренных книг, возраст которых измеряется сотнями лет, предложат на средневековой кухне. Отдельную локацию посвятят медицине и знахарству. Здесь же организуют мастер-классы по приготовлению целебных снадобий и травяных настоев. Обучат в музее под отрытым небом и средневековым танцам.

В экспозиции боевой части лагеря продемонстрируют воинские доспехи и оружие XIV-XV веков, а в бытовой - средневековые шатры, мебель, костюмы и утварь, которые использовались в повседневной жизни. Зрелищным и эмоциональным обещает стать турнир копейщиков, облаченных в реплики рыцарских доспехов и шлемы. Пикинеры продемонстрируют разные приемы владения копьем, реконструированные из средневековых книг по фехтованию.

Также гостей исторического праздника пригласят постичь навыки кузнечного дела, попробовать свои силы в стрельбе из лука и сыграть в настольные игры.

Мероприятия будут проходить с 11.00 до 13.00. Вход свободный.

Фестиваль куликов в Турове

VIII Фестиваль куликов в Турове (Гомельская область) 25-26 мая пройдет рядом с Туровским лугом - одним из важнейших в Европе мест гнездования и остановки во время миграций водно-болотных птиц. Туровский луг с 2008 года является биологическим заказником местного значения. Там можно встретить 33 вида куликов.

С пятницы по воскресенье на берегу Припяти будет открыт кемпинг. В дни фестиваля пройдут экскурсии по городу и на станцию кольцевания птиц, организуют наблюдения за птицами Туровского луга вместе с орнитологами. Будет работать фотозона, запланированы различные конкурсы.

В субботу (25 мая) с 7.00 до 13.00 пройдет чемпионат по фотобердингу для всех желающих. Победителем станет тот, кто сфотографирует больше видов птиц за ограниченное время. В этот день на Замковой горе в 15.00 запустят воздушных змеев, а Центр экологических решений в 18.00 проведет лекцию о раздельном сборе мусора. Также на берегу Припяти выступят поэты и музыканты.

В воскресенье (26 мая) пройдут фотовыставки "Старый Туров", "Полесье в межвоенное время" и She is nature. Для гостей с 12.00 будет организована продажа сувениров, мастер-классы по изготовлению глиняных куликов-свистулек и куликов из бумаги и шерсти, а также птичьих принтов на сумках. Также состоятся выступления музыкальных групп.

Участие в фестивале бесплатное.

Фестиваль "Золотая пчелка" в Климовичах

XVIII Международный фестиваль детского творчества "Золотая пчелка" проходит 23-26 мая в Климовичах (Могилевская область). Музыкальный форум собрал около 800 участников из девяти стран: Беларуси, России, Болгарии, Украины, Кыргызстана, Узбекистана, Латвии, Сербии и Словакии.

Традиционно фестиваль предусматривает конкурсную программу в трех возрастных категориях: младшая (9-12 лет), средняя (13-15 лет), старшая (16-18 лет). Прослушивания и просмотры будут проводиться в категориях "Вокальное искусство", "Хореографическое искусство", "Изобразительное искусство", "Декоративно-прикладное искусство".

В "День национальных культур фестиваля" (25 мая) в 11.00 откроется арт-центр. В городском парке будут работать презентационные островки стран - участниц феста с фотовыставками, экспозициями афиш, сувениров и национальных символов, селфи-центрами. С 12.00 до 14.00 на тематической площадке "Безопасное детство" пройдут показательные выступления и конкурсные программы, подготовленные управлением МЧС по Могилевской области. В 15.00 состоится праздничный концерт.

Центральными мероприятиями "Дня творческих достижений, успеха" (26 мая) станут праздничный парад участников (площадь Великого Октября, с 12.15 до 12.30), церемония награждения лауреатов фестиваля и заключительный гала-концерт, который начнется в 13.00 в городском парке.

Во время "Золотой пчелки" в районном центре пройдут выступления участников и гостей, выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства, ярмарки, концерты, мастер-классы ведущих педагогов, членов жюри и другие культурные мероприятия. Вход свободный.-0-