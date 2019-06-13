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Афиша выходного дня: праздник польской культуры, MuzzicLETO в Ботаническом саду и театральные вечера в замке Радзивиллов

Регионы 13.06.2019 | 11:34

С каждым летним днем время как будто ускоряется, и за эти теплые три месяца так хочется успеть как можно больше! А с планами на предстоящие выходные по традиции поможет определиться "Афиша". Минчанам и гостям столицы предлагают поближе познакомиться с традициями Польши, потанцевать в компании призера Олимпийских игр, полакомиться вкуснейшими сырами и провести релакс-вечер в Ботаническом саду. Также в эти выходные в Минске можно будет посетить сразу несколько интересных выставок, увидеть премьеру фантастического боевика и новую программу Белгосцирка.

Радует разнообразием и застоличная афиша. В Мирском и Несвижском замках пройдут масштабные фестивали, на "Линии Сталина" состоится соревновательное шоу боевых машин, в Чаусском районе покажут обряд "Кумленне", а в Бресте отпразднуют День отца.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылайте на адрес afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

Суббота, 15 июня

Утром потанцуем на свежем воздухе в компании Любови Черкашиной

Гимнастка Любовь Черкашина
Гимнастка Любовь Черкашина

Бесплатная танцевальная тренировка, посвященная предстоящему Dream Dance Fest на "Славянском базаре в Витебске", пройдет в Красном дворике Верхнего города.

Занятие проведет призер Олимпийских игр, титулованная гимнастка и тренер Любовь Черкашина. Белорусская сборная по гимнастике как раз готовится к II Европейским играм, и известная спортсменка покажет несколько "фишек" с тренировок. Компанию ей составит лауреат гранд-премии Специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи, участница "Танцев" на ТНТ Юлия Сувалова.

Масштабный танцевальный праздник Dream Dance Fest пройдет 14 июля на пл.Победы в Витебске. В международной танцевальной битве схлестнутся представители различных хореографических направлений из разных стран. В программу танцевального фестиваля войдут конкурсные просмотры и мастер-классы, общение с известными хореографами и танцевальные баттлы, а также масштабный турнир по Just Dance.

Вход свободный.

Место: ул.Революционная, 7.

Время: 10.00.

И станем дегустаторами на празднике сыра и хлеба

Гастрономический праздник "Сыр&Хлеб" во Дворце искусства соберет 10 сыроваров со всей Беларуси - от небольших семейных производств до крупных ремесленных. Также ожидаются белорусские мастера хлебопечения, которые будут угощать минчан свежайшей выпечкой и удивлять новыми вкусами.

Помимо сыра и хлеба, гостям праздника предложат продегустировать свежий мед, необычные джемы, травяной чай, орехи, клубнику и многое другое.

Для детей на фесте будут организованы игротека, экологический мастер-классы и огромная песочница.

Вход свободный.

Место: ул.Козлова, 3.

Время: 11.00-15.00.

Днем проникнемся традициями и культурой Польши

Праздник польской культуры состоится в Верхнем городе. Центр Минска в эту субботу превратится в миниатюрную Польшу - здесь развернутся музыкальная, гастрономическая, театральная, литературная, детская и другие площадки.

Нынешний год решением ЮНЕСКО объявлен Годом Станислава Монюшко, и значительная часть польского праздника в Верхнем городе будет посвящена творчеству этого известного белорусского и польского композитора. В концертной программе, посвященной 200-летию со дня рождения Станислава Монюшко, примут участие симфонический оркестр Capella Academia, Государственный камерный хор Беларуси, солисты Большого театра оперы и балета Беларуси и другие.

Гвоздем музыкальной программы и ее ярким завершением станет выступление легендарной польской группы Golden life. Гости праздника в Верхнем городе услышат главные хиты коллектива, который играет смесь поп и рок-музыки, рэпа и кантри.

На литературной площадке пройдет встреча с известным польским писателем, автором бестселлера "Одиночество в сети" Янушем Леоном Вишневским. В Каретном дворике на пл.Свободы можно будет задать литератору вопросы, подписать книгу и просто пообщаться.

Также в этот день организуют карнавальное шествие и танец Лайконика - одного из главных персонажей краковского фольклора. А во дворике художественной галереи М.Савицкого развернется уличная выставка, посвященная этому герою. Помимо этого, на разных площадках в центре Минска будут работать экспозиции "Спорт в польском плакате", "Польша. Вам тут рады!" и "15 лет членства Польши в Европейском союзе".

Самых маленьких гостей ждет детская площадка, шоу мыльных пузырей, интерактивная программа с участием веселых клоунов и ходулистов Цветного цирка. И, конечно, на празднике можно будет "попробовать Польшу на вкус" - здесь развернется масштабный фуд-корт, где будут представлены традиционные блюда этой страны.

Вход свободный.

Место: пл.Свободы.

Время: 12.00-23.00.

Вечером погрузимся в MuzzicLETO в Ботаническом саду

Центральный ботанический сад открывает серию атмосферных релакс-вечеров MuzzicLETO. В программе заявлены концерты, экскурсии и фестивали. Посетители сада в определенные дни июня и июля смогут прогуляться по разнообразным природным ландшафтам, понаблюдать за цветением коллекций пионов, роз и тюльпанового дерева, а также насладиться не только вечерним пением птиц, но и музыкальными произведениями различных жанров: от фламенко до джаза и классики. Приятным дополнением станут тематическая гастрономия и напитки, а прямо на траве в естественных природных декорациях откроют танцпол.

Первый релакс-вечер Viva flamenco! Viva latina! пройдет 14 июня. Белорусские гитаристы Ярослав Макарич и Михаил Филипеня исполнят мелодии фламенко, самбы, босса-нова, сальсы и танго. Запланирована также шоу-программа и мастер-класс от школы танцев фламенко.

Следующее мероприятие Drum&Jazz состоится 15 июня. В этот день можно будет посетить выставку барабанов, интерактивный мастер-класс и экскурсию "Пионы", а также послушать хиты Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд, Луи Армстронга и Дорис Дэй в исполнении Маргариты Левчук и Александра Боброва под аккомпанемент "Джаз-Дикси-Бэнда" Виталия Ямутеева.

Организаторы рекомендуют посетителям релакс-вечеров захватить с собой плед, покрывало или туристский коврик для удобного расположения в зрительном зале под открытым небом. Попасть на все мероприятия можно по билету в Центральный ботанический сад.

Вход платный.

Место: ул.Сурганова, 2в.

Время: 14.00-21.30.

Воскресенье, 16 июня

Утро на выставках

Выставка "Эми Уайнхаус: Семейный портрет" откроется в Художественной галерее Михаила Савицкого 15 июня.

Легендарная экспозиция Еврейского музея Лондона Amy Winehouse: A Family Portrait посвящена культовой британской певице Эми Уайнхаус (1983-2011), шестикратной обладательнице премии "Грэмми", чьи предки родом из Беларуси. После успеха в Мельбурне, Брюсселе, Сан-Франциско и других городах мира это будет первый и единственный показ выставки "Эми Уайнхаус: Семейный портрет" в странах СНГ, после чего ее расформируют и вернут экспонаты семье артистки и другим владельцам.

Выставка представляет собой историю об артистке, ее семье, происхождении, начале карьеры. Будут экспонироваться личные вещи, раскрывающие характер певицы и атмосферу, в которой рождалось ее творчество. Также на выставке представят уникальные семейные фотографии, гитары, пластинки, коллекцию любимой одежды, статуэтки "Грэмми". Экспозицию сопровождает специально подготовленный текст Алекса - брата певицы. Теплые, ласковые слова о его сестре и всей семье, написанные с тонким юмором, делают выставку поистине уникальной.

К показу выставки подготовлена программа мероприятий, в которой, в частности, концерт-трибьют Эми Уайнхаус на Большом британском фестивале 23 июня в Верхнем городе в Минске и лекции о культурном наследии Беларуси.

Вход платный.

Место: пл.Свободы, 15.

Время: 11.00-19.00.

Выставка работ французского фотографа Франсуазы Югье "Великолепные", посвященная индустрии высокой моды, по 30 июня открыта в Минске. Горожане и гости столицы получили возможность увидеть уникальные снимки в выставочном пространстве Falcon Club Cinema Boutique.

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Фото "МИНСК-НОВОСТИ"

В своем почтенном возрасте Франсуаза Югье остается одним из наиболее востребованных репортажных фотографов мирового уровня. Она снимает для рекламных кампаний модных домов Christian Lacroix, Mugler и Lanvin. В 1990 году ее документальный фильм Journee Ordinaire представили на Каннском фестивале, а в 1993-м Франсуаза Югье стала лауреатом престижной премии World Press Photo. В свое время француженка сотрудничала с одной из самых именитых супермоделей Кейт Мосс, а ее фотоработы печатали такие известные издания, как Vogue, The New York Times Magazine, Women Wear Daily и Marie Claire.

В экспозиции "Великолепные" собраны уникальные снимки, сделанные за кулисами модных показов. По словам фотографа, в своих работах она стремилась показать одежду и труд кутюрье, а не лица. Она снимала то, как играет свет на ткани, как блестят украшения. Фотографии Франсуазы Югье разбивают стереотип о том, что мода скоротечна, ведь запечатленные ею наряды - это потрясающе красивые произведения искусства, вне моды и времени. Критики говорят, что Франсуаза Югье - фотограф, который игнорирует требования индустрии fashion и показывает саму суть искусства моды.

Вход свободный.

Место: пр.Победителей, 20.

Время: 12.30-22.00.

Проникнуться атмосферой грандиозных спортивных соревнований можно на масштабном выставочном проекте "Гульні. Игры. Games", который по 30 июня открыт в Национальном художественном музее Беларуси и входит в культурную программу II Европейских игр.

В экспозиции около ста живописных и графических работ, скульптур и плакатов на спортивную тематику, которые объединяют творчество белорусских мастеров как старшего поколения - Федора Барановского, Леонида Дударенко, Бориса Казакова и других, так и современных художников - Татьяны Радивилко, Виктора Альшевского, Татьяны Кондратенко, Кирилла Хлопова.

Выставка предлагает зрителю проследить широкую гамму эмоций спортивных состязаний: трудность и драматизм борьбы и моменты чистых побед, взрывы восторга в ликующей толпе стадиона и захватывающие моменты матчей и тренировок, с азартом играющих детей и подростков и командный дух массовых соревнований, стремительность и энергию спорта.

Вход платный.

Место: ул.Ленина, 20.

Время: 12.00-20.00.

Днем познакомимся с новой программой Белгосцирка

В Белорусском государственном цирке 14 июня стартует новая программа "Парад оле-оле-оле!", посвященная ІІ Европейским играм.

Десять номеров, семь из которых представят артисты Московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре, вошли в новое шоу. На манеже продемонстрируют многообразие цирковых жанров, великолепную дрессуру и клоунаду. В программе собраны номера, близкие к спортивным, например, кенгуру покажут боксерский поединок. Зрители увидят представление "Свадьба" с акробатами на дорожке, а также выступление молодой артистки, которая пройдет по канату на пуантах, - такого в Белгосцирке еще не было!

Главным героем новой программы станет лисенок Лесик - талисман ІІ Европейских игр. Гости цирка проследят за его захватывающими приключениями: увидят, как Лесик побывал на спортивных соревнованиях, познакомился с болельщиками, которые приехали на состязание, а затем попали в цирк. Публика будет принимать активное участие в представлении, "озвучивая" все происходящее на манеже кричалкой "оле-оле-оле".

Вход платный.

Место: пр.Независимости, 32.

Время: 12.00.

Вечером отдохнем в кино

Кадр из фильма
Кадр из фильма

В столичных кинотеатрах в эти выходные покажут премьеру фантастического боевика "Люди в черном: Интернэшнл".

В центре сюжета фильма, который является четвертой частью легендарной франшизы "Люди в черном", - молодые и перспективные агенты секретной лондонской организации, регулирующей деятельность инопланетян на Земле. На этот раз главным героям предстоит отправиться в захватывающее путешествие по миру, чтобы разгадать одно загадочное убийство. Их миссия усложняется тем, что в рядах защитников Земли появляется шпион.

Вход платный.

Место: кинотеатры Минска.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Фестиваль классического театрального искусства в Несвиже

"Вечера Большого театра в замке Радзивиллов" пройдут с 14 по 16 июня. В этом году фестиваль отмечает юбилей - он проходит уже в 10-й раз.

Откроется мероприятие 14 июня в 13.30 в Театральном зале Несвижского замка концертом заслуженной артистки Беларуси Елены Сало "Портреты. Клавдия Шульженко". За фортепиано - Татьяна Иванова. Затем в Фарном костеле Божьего Тела пройдет концерт "Белорусской капеллы". Его режиссер заслуженный артист Беларуси Виктор Скоробогатов в год празднования 200-летия со дня рождения Станислава Монюшко подготовил программу "З Ойчам Адвечным", составленную из произведений композитора, которые исполнят ведущие солисты оперы и артисты оркестра Большого театра. Вечером 14 июня внутренний дворик замка Радзивиллов превратится в итальянскую Верону, где зрители увидят балет Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта" в постановке народного артиста СССР и Беларуси художественного руководителя Большого театра Валентина Елизарьева.

Для поклонников камерного жанра днем 15 июня в 14.00 в Театральном зале в исполнении ведущих солистов оперы вновь прозвучат произведения Станислава Монюшко. А вечером всех поклонников оперы порадует драма Джакомо Пуччини "Тоска" в постановке главного режиссера театра Михаила Панджавидзе. Ведущие партии исполнят народные артисты Нина Шарубина, Сергей Франковский, Василий Ковальчук, заслуженный артист Станислав Трифонов. Дирижер - Олег Лесун.

16 июня в 14.00 струнный квинтет "Серенада" приглашает встретить новый день "С песней по жизни". В Театральном зале Несвижского замка в исполнении коллектива, а также артистов оркестра и солистов оперы - обладательницы медали Франциска Скорины Татьяны Третьяк, народного артиста Беларуси Владимира Петрова и лауреата международных конкурсов Александра Михнюка - прозвучат песенные хиты советского кинематографа.

Завершит традиционный фестиваль классического театрального искусства в Несвиже гала-концерт звезд оперы и балета 16 июня в 18.00. В программе - известные оперные арии и дуэты, яркие номера балетных шедевров, шлягеры мирового музыкального наследия.

Вход платный.

Книжный фестиваль в Мирском замке

Праздник "Книжные встречи в Мирском замке" 15 июня с 10.00 до 18.00 соберет более 20 ведущих издательств страны, которые познакомят читателей с новинками книгоиздания.

На главной сценической площадке Мира (Гродненская область, Кореличский район, г.п.Мир, ул.Красноармейская, 2) состоятся театрализованное открытие праздника, презентации книг Владислава Мисевича "Песняры" и Виктора Хурсика "Vale. Кніга пра род і лёс Магдаліны Радзівіл", автограф-сессии писателей Беларуси и России: Людмилы Рублевской, Виктора Шнипа, Валерия Казакова, Николая Ефимовича, Анатолия Бутевича и других.

Гродненская областная научная библиотека имени Е.Карского представит выставку самодельных книг и кукол - героев литературных произведений. Художники издательств расскажут посетителям о современных направлениях в книжном дизайне, а в выставочных залах музея можно будет ознакомиться с экспозицией книжного знака и другими проектами.

Кроме того, все желающие смогут задать свои вопросы во время круглого стола "Гістарычная кніга ў сучасным грамадстве", в котором примут участие литераторы, ученые, общественные деятели.

Вход свободный.

Соревновательное шоу боевых машин на "Линии Сталина"

Фото ИКК "Линия Сталина"
Фото ИКК "Линия Сталина"

В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" 15 июня с 11.00 до 18.00 пройдет очередной этап соревновательного шоу боевых машин пехоты БМП-1.

Участие в шоу примут четыре экипажа, которые поборются за звание лучших в искусстве вождения, скорости прохождения дистанции, преодолении препятствий и точности стрельбы.

С 11.00 начнут работать интерактивные зоны, где каждый сможет научиться стрелять из пневматического оружия, принять участие в мастер-классах, а также попробовать свои силы в исторической викторине. Самые активные посетители получат дипломы и ценные призы. Для маленьких гостей будет работать детская комната. В 14.00 состоится реконструкция эпизода афганской войны "Засада у кишлака Тимурак".

Вход платный.

"Зялёныя святкі" в Чаусском районе

Зялёныя святкі
Зялёныя святкі

VII Межрегиональный праздник-конкурс "Зялёныя святкі" пройдет 16 июня на криницах Байково Чаусского района Могилевской области.

Откроет мероприятие в 11.00 одноименная программа, которую представит Дужевский сельский Дом народного творчества. После начнется конкурс региональных хороводов и игровых моментов обряда "Кумленне". По итогам выступлений жюри определит победителей, которых отметят дипломами и ценными подарками. Предусмотрены награды в специальных номинациях "Сохранение и развитие традиций местного направления", "Преемники традиций", "Традиционное региональное угощение".

На празднике будет работать выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества. Гостей мероприятия также пригласят угоститься блюдами традиционной кухни, развлечься на спортивных и детских площадках. Одним из центральных событий станет освящение родников, после чего каждый сможет набрать криничной воды и окунуться в купель для очищения тела и души. Финалом праздника станет концерт лучших коллективов района.

Праздник "Зялёныя святкі" основан на национальных традициях. В конце мая - начале июня проводится цикл обрядов, приуроченных к народному празднику Троица (Семуха). В этот день белорусы приветствуют расцвет природы хороводами, песнями, танцами и гаданиями. Главным атрибутом праздника являются березовые веточки (символ жизни) и первые цветы. "Зялёныя святкі" проводятся ежегодно с 2013 года с целью возрождения, сохранения самобытной фольклорной культуры и традиций регионального характера, их популяризации и актуализации в современном обществе, а также приобщения подрастающего поколения к традиционной культуре.

Вход свободный.

День отца в Бресте

В Бресте 16 июня состоится "Бацькаўскі фэст - 2019", посвященный Международному дню отца и тысячелетию областного центра.

Семейный праздник в этом году отмечает юбилей - в Бресте его проводят в десятый раз. На территории областного центра олимпийского резерва по гребле разместится более десяти интерактивных площадок для совместного досуга отцов и детей. Например, им предложат вместе порисовать, почитать, попеть, что-то смастерить или приготовить вкусное блюдо. Изюминкой фестиваля станет традиционный папа-парад, в котором примут участие мужчины разных возрастов вместе со своими сыновьями и дочками. Процессия будет шествовать в сопровождении городского оркестра под управлением Валерия Коваля. Также состоится зрелищный танцевальный флешмоб "Танцуем с папой!".

Во время праздника пройдет большой концерт с участием сольных исполнителей, музыкальных и танцевальных коллективов. Будут работать аттракционы, тир, желающие смогут покататься на лошадях. Сотрудники правоохранительных органов и МЧС приготовили интересные конкурсы и показательные выступления. С особенностями своей службы познакомят и военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Задача праздника - не только увеличить количество времени, проводимого папой с детьми, но и улучшить качество этого досуга, помочь развитию ребенка и отношений в семье. В качестве почетных гостей приглашены отцы, воспитывающие детей в одиночку, многодетные папы, воспитатели детских домов семейного типа.

День отца во многих странах мира отмечают в третье воскресенье июня. Впервые этот праздник отметили в США 19 июня 1910 года. Инициатором выступила миссис Додд из города Спокан штата Вашингтон, которая хотела выразить признательность своему папе, а в его лице - всем заботливым отцам, участвующим в воспитании детей.

Вход свободный. Начало в 11.00.-0-

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Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв.
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Андрей Худык 6 июня Экологическая повестка дня Беларуси: преодоление глобальных экологических угроз, сохранение биоразнообразия, эффективное природопользование Пресс-конференция Сергей Осенко,
Ирина Мерзлякова,
Сергей Рабецкий 5 июня Новации в законодательстве о страховании: какие изменения ожидают страховой рынок Пресс-конференция Ирина Старовойтова,
Владимир Карпович,
Павел Лис,
Виктория Здярская 4 июня Минобразования и МТС подписали в БЕЛТА новое соглашение о сотрудничестве Пресс-конференция Инна Шлык,
Алла Бенедиктович,
Людмила Солдак,
Константин Петрашко,
Елена Костюкова 30 мая Презентация интерактивной интернет-карты для детей "Открой Минск" Пресс-конференция Жанна Романович,
Ольга Верамей 22 мая О создании в городе Минске безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц
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