Афиша выходного дня: праздник польской культуры, MuzzicLETO в Ботаническом саду и театральные вечера в замке Радзивиллов

С каждым летним днем время как будто ускоряется, и за эти теплые три месяца так хочется успеть как можно больше! А с планами на предстоящие выходные по традиции поможет определиться "Афиша". Минчанам и гостям столицы предлагают поближе познакомиться с традициями Польши, потанцевать в компании призера Олимпийских игр, полакомиться вкуснейшими сырами и провести релакс-вечер в Ботаническом саду. Также в эти выходные в Минске можно будет посетить сразу несколько интересных выставок, увидеть премьеру фантастического боевика и новую программу Белгосцирка.

Радует разнообразием и застоличная афиша. В Мирском и Несвижском замках пройдут масштабные фестивали, на "Линии Сталина" состоится соревновательное шоу боевых машин, в Чаусском районе покажут обряд "Кумленне", а в Бресте отпразднуют День отца.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылайте на адрес afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

Суббота, 15 июня

Утром потанцуем на свежем воздухе в компании Любови Черкашиной

Гимнастка Любовь Черкашина

Бесплатная танцевальная тренировка, посвященная предстоящему Dream Dance Fest на "Славянском базаре в Витебске", пройдет в Красном дворике Верхнего города.

Занятие проведет призер Олимпийских игр, титулованная гимнастка и тренер Любовь Черкашина. Белорусская сборная по гимнастике как раз готовится к II Европейским играм, и известная спортсменка покажет несколько "фишек" с тренировок. Компанию ей составит лауреат гранд-премии Специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи, участница "Танцев" на ТНТ Юлия Сувалова.

Масштабный танцевальный праздник Dream Dance Fest пройдет 14 июля на пл.Победы в Витебске. В международной танцевальной битве схлестнутся представители различных хореографических направлений из разных стран. В программу танцевального фестиваля войдут конкурсные просмотры и мастер-классы, общение с известными хореографами и танцевальные баттлы, а также масштабный турнир по Just Dance.

Вход свободный.

Место: ул.Революционная, 7.

Время: 10.00.

И станем дегустаторами на празднике сыра и хлеба

Гастрономический праздник "Сыр&Хлеб" во Дворце искусства соберет 10 сыроваров со всей Беларуси - от небольших семейных производств до крупных ремесленных. Также ожидаются белорусские мастера хлебопечения, которые будут угощать минчан свежайшей выпечкой и удивлять новыми вкусами.

Помимо сыра и хлеба, гостям праздника предложат продегустировать свежий мед, необычные джемы, травяной чай, орехи, клубнику и многое другое.

Для детей на фесте будут организованы игротека, экологический мастер-классы и огромная песочница.

Вход свободный.

Место: ул.Козлова, 3.

Время: 11.00-15.00.

Днем проникнемся традициями и культурой Польши

Праздник польской культуры состоится в Верхнем городе. Центр Минска в эту субботу превратится в миниатюрную Польшу - здесь развернутся музыкальная, гастрономическая, театральная, литературная, детская и другие площадки.

Нынешний год решением ЮНЕСКО объявлен Годом Станислава Монюшко, и значительная часть польского праздника в Верхнем городе будет посвящена творчеству этого известного белорусского и польского композитора. В концертной программе, посвященной 200-летию со дня рождения Станислава Монюшко, примут участие симфонический оркестр Capella Academia, Государственный камерный хор Беларуси, солисты Большого театра оперы и балета Беларуси и другие.

Гвоздем музыкальной программы и ее ярким завершением станет выступление легендарной польской группы Golden life. Гости праздника в Верхнем городе услышат главные хиты коллектива, который играет смесь поп и рок-музыки, рэпа и кантри.

На литературной площадке пройдет встреча с известным польским писателем, автором бестселлера "Одиночество в сети" Янушем Леоном Вишневским. В Каретном дворике на пл.Свободы можно будет задать литератору вопросы, подписать книгу и просто пообщаться.

Также в этот день организуют карнавальное шествие и танец Лайконика - одного из главных персонажей краковского фольклора. А во дворике художественной галереи М.Савицкого развернется уличная выставка, посвященная этому герою. Помимо этого, на разных площадках в центре Минска будут работать экспозиции "Спорт в польском плакате", "Польша. Вам тут рады!" и "15 лет членства Польши в Европейском союзе".

Самых маленьких гостей ждет детская площадка, шоу мыльных пузырей, интерактивная программа с участием веселых клоунов и ходулистов Цветного цирка. И, конечно, на празднике можно будет "попробовать Польшу на вкус" - здесь развернется масштабный фуд-корт, где будут представлены традиционные блюда этой страны.

Вход свободный.

Место: пл.Свободы.

Время: 12.00-23.00.

Вечером погрузимся в MuzzicLETO в Ботаническом саду

Центральный ботанический сад открывает серию атмосферных релакс-вечеров MuzzicLETO. В программе заявлены концерты, экскурсии и фестивали. Посетители сада в определенные дни июня и июля смогут прогуляться по разнообразным природным ландшафтам, понаблюдать за цветением коллекций пионов, роз и тюльпанового дерева, а также насладиться не только вечерним пением птиц, но и музыкальными произведениями различных жанров: от фламенко до джаза и классики. Приятным дополнением станут тематическая гастрономия и напитки, а прямо на траве в естественных природных декорациях откроют танцпол.

Первый релакс-вечер Viva flamenco! Viva latina! пройдет 14 июня. Белорусские гитаристы Ярослав Макарич и Михаил Филипеня исполнят мелодии фламенко, самбы, босса-нова, сальсы и танго. Запланирована также шоу-программа и мастер-класс от школы танцев фламенко.

Следующее мероприятие Drum&Jazz состоится 15 июня. В этот день можно будет посетить выставку барабанов, интерактивный мастер-класс и экскурсию "Пионы", а также послушать хиты Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд, Луи Армстронга и Дорис Дэй в исполнении Маргариты Левчук и Александра Боброва под аккомпанемент "Джаз-Дикси-Бэнда" Виталия Ямутеева.

Организаторы рекомендуют посетителям релакс-вечеров захватить с собой плед, покрывало или туристский коврик для удобного расположения в зрительном зале под открытым небом. Попасть на все мероприятия можно по билету в Центральный ботанический сад.

Вход платный.

Место: ул.Сурганова, 2в.

Время: 14.00-21.30.

Воскресенье, 16 июня

Утро на выставках

Выставка "Эми Уайнхаус: Семейный портрет" откроется в Художественной галерее Михаила Савицкого 15 июня.

Легендарная экспозиция Еврейского музея Лондона Amy Winehouse: A Family Portrait посвящена культовой британской певице Эми Уайнхаус (1983-2011), шестикратной обладательнице премии "Грэмми", чьи предки родом из Беларуси. После успеха в Мельбурне, Брюсселе, Сан-Франциско и других городах мира это будет первый и единственный показ выставки "Эми Уайнхаус: Семейный портрет" в странах СНГ, после чего ее расформируют и вернут экспонаты семье артистки и другим владельцам.

Выставка представляет собой историю об артистке, ее семье, происхождении, начале карьеры. Будут экспонироваться личные вещи, раскрывающие характер певицы и атмосферу, в которой рождалось ее творчество. Также на выставке представят уникальные семейные фотографии, гитары, пластинки, коллекцию любимой одежды, статуэтки "Грэмми". Экспозицию сопровождает специально подготовленный текст Алекса - брата певицы. Теплые, ласковые слова о его сестре и всей семье, написанные с тонким юмором, делают выставку поистине уникальной.

К показу выставки подготовлена программа мероприятий, в которой, в частности, концерт-трибьют Эми Уайнхаус на Большом британском фестивале 23 июня в Верхнем городе в Минске и лекции о культурном наследии Беларуси.

Вход платный.

Место: пл.Свободы, 15.

Время: 11.00-19.00.

Выставка работ французского фотографа Франсуазы Югье "Великолепные", посвященная индустрии высокой моды, по 30 июня открыта в Минске. Горожане и гости столицы получили возможность увидеть уникальные снимки в выставочном пространстве Falcon Club Cinema Boutique.

В своем почтенном возрасте Франсуаза Югье остается одним из наиболее востребованных репортажных фотографов мирового уровня. Она снимает для рекламных кампаний модных домов Christian Lacroix, Mugler и Lanvin. В 1990 году ее документальный фильм Journee Ordinaire представили на Каннском фестивале, а в 1993-м Франсуаза Югье стала лауреатом престижной премии World Press Photo. В свое время француженка сотрудничала с одной из самых именитых супермоделей Кейт Мосс, а ее фотоработы печатали такие известные издания, как Vogue, The New York Times Magazine, Women Wear Daily и Marie Claire.

В экспозиции "Великолепные" собраны уникальные снимки, сделанные за кулисами модных показов. По словам фотографа, в своих работах она стремилась показать одежду и труд кутюрье, а не лица. Она снимала то, как играет свет на ткани, как блестят украшения. Фотографии Франсуазы Югье разбивают стереотип о том, что мода скоротечна, ведь запечатленные ею наряды - это потрясающе красивые произведения искусства, вне моды и времени. Критики говорят, что Франсуаза Югье - фотограф, который игнорирует требования индустрии fashion и показывает саму суть искусства моды.

Вход свободный.

Место: пр.Победителей, 20.

Время: 12.30-22.00.

Проникнуться атмосферой грандиозных спортивных соревнований можно на масштабном выставочном проекте "Гульні. Игры. Games", который по 30 июня открыт в Национальном художественном музее Беларуси и входит в культурную программу II Европейских игр.

В экспозиции около ста живописных и графических работ, скульптур и плакатов на спортивную тематику, которые объединяют творчество белорусских мастеров как старшего поколения - Федора Барановского, Леонида Дударенко, Бориса Казакова и других, так и современных художников - Татьяны Радивилко, Виктора Альшевского, Татьяны Кондратенко, Кирилла Хлопова.

Выставка предлагает зрителю проследить широкую гамму эмоций спортивных состязаний: трудность и драматизм борьбы и моменты чистых побед, взрывы восторга в ликующей толпе стадиона и захватывающие моменты матчей и тренировок, с азартом играющих детей и подростков и командный дух массовых соревнований, стремительность и энергию спорта.

Вход платный.

Место: ул.Ленина, 20.

Время: 12.00-20.00.

Днем познакомимся с новой программой Белгосцирка

В Белорусском государственном цирке 14 июня стартует новая программа "Парад оле-оле-оле!", посвященная ІІ Европейским играм.

Десять номеров, семь из которых представят артисты Московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре, вошли в новое шоу. На манеже продемонстрируют многообразие цирковых жанров, великолепную дрессуру и клоунаду. В программе собраны номера, близкие к спортивным, например, кенгуру покажут боксерский поединок. Зрители увидят представление "Свадьба" с акробатами на дорожке, а также выступление молодой артистки, которая пройдет по канату на пуантах, - такого в Белгосцирке еще не было!

Главным героем новой программы станет лисенок Лесик - талисман ІІ Европейских игр. Гости цирка проследят за его захватывающими приключениями: увидят, как Лесик побывал на спортивных соревнованиях, познакомился с болельщиками, которые приехали на состязание, а затем попали в цирк. Публика будет принимать активное участие в представлении, "озвучивая" все происходящее на манеже кричалкой "оле-оле-оле".

Вход платный.

Место: пр.Независимости, 32.

Время: 12.00.

Вечером отдохнем в кино

Кадр из фильма

В столичных кинотеатрах в эти выходные покажут премьеру фантастического боевика "Люди в черном: Интернэшнл".

В центре сюжета фильма, который является четвертой частью легендарной франшизы "Люди в черном", - молодые и перспективные агенты секретной лондонской организации, регулирующей деятельность инопланетян на Земле. На этот раз главным героям предстоит отправиться в захватывающее путешествие по миру, чтобы разгадать одно загадочное убийство. Их миссия усложняется тем, что в рядах защитников Земли появляется шпион.

Вход платный.

Место: кинотеатры Минска.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Фестиваль классического театрального искусства в Несвиже

"Вечера Большого театра в замке Радзивиллов" пройдут с 14 по 16 июня. В этом году фестиваль отмечает юбилей - он проходит уже в 10-й раз.

Откроется мероприятие 14 июня в 13.30 в Театральном зале Несвижского замка концертом заслуженной артистки Беларуси Елены Сало "Портреты. Клавдия Шульженко". За фортепиано - Татьяна Иванова. Затем в Фарном костеле Божьего Тела пройдет концерт "Белорусской капеллы". Его режиссер заслуженный артист Беларуси Виктор Скоробогатов в год празднования 200-летия со дня рождения Станислава Монюшко подготовил программу "З Ойчам Адвечным", составленную из произведений композитора, которые исполнят ведущие солисты оперы и артисты оркестра Большого театра. Вечером 14 июня внутренний дворик замка Радзивиллов превратится в итальянскую Верону, где зрители увидят балет Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта" в постановке народного артиста СССР и Беларуси художественного руководителя Большого театра Валентина Елизарьева.

Для поклонников камерного жанра днем 15 июня в 14.00 в Театральном зале в исполнении ведущих солистов оперы вновь прозвучат произведения Станислава Монюшко. А вечером всех поклонников оперы порадует драма Джакомо Пуччини "Тоска" в постановке главного режиссера театра Михаила Панджавидзе. Ведущие партии исполнят народные артисты Нина Шарубина, Сергей Франковский, Василий Ковальчук, заслуженный артист Станислав Трифонов. Дирижер - Олег Лесун.

16 июня в 14.00 струнный квинтет "Серенада" приглашает встретить новый день "С песней по жизни". В Театральном зале Несвижского замка в исполнении коллектива, а также артистов оркестра и солистов оперы - обладательницы медали Франциска Скорины Татьяны Третьяк, народного артиста Беларуси Владимира Петрова и лауреата международных конкурсов Александра Михнюка - прозвучат песенные хиты советского кинематографа.

Завершит традиционный фестиваль классического театрального искусства в Несвиже гала-концерт звезд оперы и балета 16 июня в 18.00. В программе - известные оперные арии и дуэты, яркие номера балетных шедевров, шлягеры мирового музыкального наследия.

Вход платный.

Книжный фестиваль в Мирском замке

Праздник "Книжные встречи в Мирском замке" 15 июня с 10.00 до 18.00 соберет более 20 ведущих издательств страны, которые познакомят читателей с новинками книгоиздания.

На главной сценической площадке Мира (Гродненская область, Кореличский район, г.п.Мир, ул.Красноармейская, 2) состоятся театрализованное открытие праздника, презентации книг Владислава Мисевича "Песняры" и Виктора Хурсика "Vale. Кніга пра род і лёс Магдаліны Радзівіл", автограф-сессии писателей Беларуси и России: Людмилы Рублевской, Виктора Шнипа, Валерия Казакова, Николая Ефимовича, Анатолия Бутевича и других.

Гродненская областная научная библиотека имени Е.Карского представит выставку самодельных книг и кукол - героев литературных произведений. Художники издательств расскажут посетителям о современных направлениях в книжном дизайне, а в выставочных залах музея можно будет ознакомиться с экспозицией книжного знака и другими проектами.

Кроме того, все желающие смогут задать свои вопросы во время круглого стола "Гістарычная кніга ў сучасным грамадстве", в котором примут участие литераторы, ученые, общественные деятели.

Вход свободный.

Соревновательное шоу боевых машин на "Линии Сталина"

Фото ИКК "Линия Сталина"

В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" 15 июня с 11.00 до 18.00 пройдет очередной этап соревновательного шоу боевых машин пехоты БМП-1.

Участие в шоу примут четыре экипажа, которые поборются за звание лучших в искусстве вождения, скорости прохождения дистанции, преодолении препятствий и точности стрельбы.

С 11.00 начнут работать интерактивные зоны, где каждый сможет научиться стрелять из пневматического оружия, принять участие в мастер-классах, а также попробовать свои силы в исторической викторине. Самые активные посетители получат дипломы и ценные призы. Для маленьких гостей будет работать детская комната. В 14.00 состоится реконструкция эпизода афганской войны "Засада у кишлака Тимурак".

Вход платный.

"Зялёныя святкі" в Чаусском районе

Зялёныя святкі

VII Межрегиональный праздник-конкурс "Зялёныя святкі" пройдет 16 июня на криницах Байково Чаусского района Могилевской области.

Откроет мероприятие в 11.00 одноименная программа, которую представит Дужевский сельский Дом народного творчества. После начнется конкурс региональных хороводов и игровых моментов обряда "Кумленне". По итогам выступлений жюри определит победителей, которых отметят дипломами и ценными подарками. Предусмотрены награды в специальных номинациях "Сохранение и развитие традиций местного направления", "Преемники традиций", "Традиционное региональное угощение".

На празднике будет работать выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества. Гостей мероприятия также пригласят угоститься блюдами традиционной кухни, развлечься на спортивных и детских площадках. Одним из центральных событий станет освящение родников, после чего каждый сможет набрать криничной воды и окунуться в купель для очищения тела и души. Финалом праздника станет концерт лучших коллективов района.

Праздник "Зялёныя святкі" основан на национальных традициях. В конце мая - начале июня проводится цикл обрядов, приуроченных к народному празднику Троица (Семуха). В этот день белорусы приветствуют расцвет природы хороводами, песнями, танцами и гаданиями. Главным атрибутом праздника являются березовые веточки (символ жизни) и первые цветы. "Зялёныя святкі" проводятся ежегодно с 2013 года с целью возрождения, сохранения самобытной фольклорной культуры и традиций регионального характера, их популяризации и актуализации в современном обществе, а также приобщения подрастающего поколения к традиционной культуре.

Вход свободный.

День отца в Бресте

В Бресте 16 июня состоится "Бацькаўскі фэст - 2019", посвященный Международному дню отца и тысячелетию областного центра.

Семейный праздник в этом году отмечает юбилей - в Бресте его проводят в десятый раз. На территории областного центра олимпийского резерва по гребле разместится более десяти интерактивных площадок для совместного досуга отцов и детей. Например, им предложат вместе порисовать, почитать, попеть, что-то смастерить или приготовить вкусное блюдо. Изюминкой фестиваля станет традиционный папа-парад, в котором примут участие мужчины разных возрастов вместе со своими сыновьями и дочками. Процессия будет шествовать в сопровождении городского оркестра под управлением Валерия Коваля. Также состоится зрелищный танцевальный флешмоб "Танцуем с папой!".

Во время праздника пройдет большой концерт с участием сольных исполнителей, музыкальных и танцевальных коллективов. Будут работать аттракционы, тир, желающие смогут покататься на лошадях. Сотрудники правоохранительных органов и МЧС приготовили интересные конкурсы и показательные выступления. С особенностями своей службы познакомят и военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Задача праздника - не только увеличить количество времени, проводимого папой с детьми, но и улучшить качество этого досуга, помочь развитию ребенка и отношений в семье. В качестве почетных гостей приглашены отцы, воспитывающие детей в одиночку, многодетные папы, воспитатели детских домов семейного типа.

День отца во многих странах мира отмечают в третье воскресенье июня. Впервые этот праздник отметили в США 19 июня 1910 года. Инициатором выступила миссис Додд из города Спокан штата Вашингтон, которая хотела выразить признательность своему папе, а в его лице - всем заботливым отцам, участвующим в воспитании детей.

Вход свободный. Начало в 11.00.-0-