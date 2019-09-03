Аграрии Гомельской области приступили к уборке кукурузы на зерно

3 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Ельского, Лоевского, Мозырского, Наровлянского, Житковичского районов Гомельской области приступили к уборке кукурузы на зерно, сообщил сегодня на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Игорь Чеснок, передает корреспондент БЕЛТА.

В среднем с одного круга сельхозпредприятия области собирают 70 ц зерна кукурузы. В Мозырском и Наровлянском районах урожайность данной культуры выше - 79 ц/га и 80 ц/га соответственно.

Игорь Чеснок подчеркнул, что при уборке кукурузы на зерно необходимо активнее вести работу по его плющению в рукав с использованием консерванта. По его словам, это экономически выгоднее в сравнении с сушкой зерна (дешевле в 2,5 - 3 раза), а также позволяет получать качественную добавку для корма скота для балансирования рациона.

Кроме того, все районы области ведут уборку кукурузы на силос. В регионе убрано порядка 13% площадей. Однако нарастить темпы необходимо аграриям Чечерского, Рогачевского, Петриковского районов.

Председатель комитета обратил внимание руководителей районов: собрать выращенный урожай необходимо в оптимальные сроки. Он также добавил, что в аграрии региона обеспечены необходимой техникой для полевых работ, однако на районном уровне стоит более оперативно контролировать выработку каждой единицы техники, при необходимости организовывать мехотряды, переброску агрегатов, чтобы не допускать ее простаивания.-0-