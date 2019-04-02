Аграрии Малоритского района завершили сев ранних яровых зерновых и зернобобовых

2 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Малоритский район первым в Брестской области завершил сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении сельского хозяйства и продовольствия облисполкома.

Яровой клин в Малоритском районе составляет 17,3 тыс. га, из которых 4,3 тыс. га уже занято под ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми. По состоянию на 2 апреля план сева этих культур выполнен на 100%. В прошлом году на эту дату сев в районе только начинался. По словам первого заместителя председателя Малоритского райисполкома Вадима Головчика, раннему старту посевной кампании способствовали погодные условия и хорошая организация труда.

"Никаких задержек по севу не было. Старались раньше начать, чтобы максимально поймать влагу. Для этого было аккумулировано необходимое количество топлива, подготовлена техника - как энергонасыщенные тракторы, так и посевные и предпосевные агрегаты. К началу весенних полевых работ хозяйства были на 100% обеспечены протравителями. Поэтому за три недели посеяли ранние яровые зерновые и зернобобовые. В срок подкормили все озимые зерновые культуры и рапсы", - отметил первый зампред райисполкома.

Хозяйствам осталось посеять однолетние травы на 1 тыс. га из необходимых 3,5 тыс. га. В районе активно идет работа по подсеву и перезалужению сенокосов и пастбищ многолетними травами. Одновременно готовится почва под сев кукурузы - вывозятся на поля и вносятся органические удобрения. При благоприятных погодных условиях со второй половины апреля в Малоритском районе планируют приступать к севу этой теплолюбивой культуры.

В целом по Брестской области ранние яровые зерновые и зернобобовые посеяны на 102 тыс. га, что составляет 81,2% плана. Близится к завершению работа в Пинском, Ивановском, Пружанском и Каменецком районах, где этими культурами занято более 90% плановых площадей.-0-