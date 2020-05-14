Аграрии Минской области планируют приступить к укосу трав 23-24 мая

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14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аграрии столичного региона рассчитывают приступить к массовому укосу трав как только потеплеет, ориентировочно 23-24 мая. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию.
Всего в регионе под травы отдано 270 тыс. га пашенных земель и около 280 тыс. га улучшенных лугов. Часть земли останется под выпас скота, итого под укос останется порядка 400 тыс. га площадей.
Планируют заготовить 3 млн т сенажа, 3,6 млн т силоса и порядка 230 тыс. т сена.
К слову, на днях в области заканчивается сев однолетних трав. Посеяно 60 тыс. га (на уровне прошлого года).-0-